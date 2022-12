Más de 160 jóvenes y adultos se capacitan en oficios para profesionalizar al sector artístico

A dos semanas de su lanzamiento, el programa “Crear+” que impulsa la Municipalidad agotó los cupos de capacitaciones gratuitas destinadas a artistas y trabajadores de la cultura. En esta primera etapa, se desarrollan cursos sobre iluminación artística, productor musical, diseño de indumentaria, desarrollo de contenido para redes y marketing digital.

En el marco del programa “Crear+” que recientemente lanzó la Municipalidad de Corrientes, más de 160 jóvenes y adultos asisten a los primeros cursos de formación en oficios para el sector artístico. Con cupos agotados, las capacitaciones totalmente gratuitas se desarrollan en espacios culturales locales y dependencias municipales.

La iniciativa es impulsada a través de un trabajo articulado entre las secretarías municipales de Desarrollo Económico, a través de la Oficina de Empleo y Capacitación, y la de Cultura y Educación.

El subsecretario de Desarrollo y Producción Cultural del Municipio, Federico Maceri, destacó la gran convocatoria en cada uno de los cursos. “A 24 horas de lanzado el programa, tuvimos cupos agotados, con una muy buena recepción de la comunidad artística de Corrientes, cuyos asistentes se sostienen en estas dos primeras semanas y media de cursado”.

El funcionario contó que “se están dictando cinco cursos, cuyas temáticas son importantes para el desarrollo productivo de nuestra industria cultural correntina, tales como iluminación artística, productor musical, diseño de indumentaria, desarrollo de contenido para redes y marketing digital”, enumeró. “Se trata de ocho encuentros en cada uno de ellos, cuyas capacitaciones son dictadas por profesionales locales idóneos y de trayectoria en el medio”, destacó Maceri.

El subsecretario recordó que “el programa Crear+ es un proyecto de profesionalización artística que a través de distintas líneas brinda variadas herramientas para el mejoramiento de las oportunidades dentro del sector artístico, para todos los trabajadores de la cultura”.

“Más de 160 asistentes, entre jóvenes y adultos, se sumaron a esta propuesta que se desarrolla en diferentes espacios municipales y salas culturales independientes, como Espacio Mariño y El Nido, gestando así una política cultural en conjunto desde el diálogo con todo el sector, que es el destinatario de este programa”, sintetizó Maceri.

Una gran oportunidad

Carmen Medina es una de las alumnas del curso de Diseño de Indumentaria. “Me enteré por el Facebook de la Municipalidad y me encantó la idea porque si bien tengo algo de conocimiento en costura, es una gran oportunidad para recibir un certificado que me permita trabajar de esto que me gusta”, dijo.

Destacó la gratuidad del cursado, “me encanta esta propuesta porque hoy en día están muy caros este tipo de cursos y nos están dando la posibilidad a quienes en este momento no estamos pudiendo pagar”.

Por su parte, Agustina López Ortiz contó que se enteró de la propuesta por el Instagram de la Oficina de Empleo, “siempre avisan de cursos interesantes y esta era una gran oportunidad para sumarme al de Diseño de Indumentaria ya que hace tiempo quería estudiar, pero en Corrientes sólo dictan institutos privados, así que me anoté y está genial para quienes queremos aprender y experimentar, siempre se aprende algo nuevo”, expresó.

