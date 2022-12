La ministra de Educación Práxedes López encabezó esta mañana el acto de entrega de reconocimientos del concurso “Malvinas, 40 años. La historia, hoy”. La actividad se realizó en el salón de usos múltiples de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Unne y contó con la presencia de un importante número de excombatientes.

Al cumplirse el 40° aniversario del conflicto del Atlántico Sur suscitado entre la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, el Ministerio de Educación propuso reflexionar en torno a la identidad nacional y el pasado reciente de la historia nacional.

En concordancia con lo establecido por el Decreto N°17/2022, se llevaron adelante acciones de concientización, estudio y reflexión en todas las instituciones escolares de la provincia, con el objetivo de construir escenarios de memoria activa y construcción colectiva de saberes ligados a la soberanía y la paz; valorando en este aprendizaje, el respeto y la solidaridad hacia los soldados correntinos que ofrecieron su vida, sus proyectos y sueños por el amor a su Patria.

Por este motivo, se propuso que los Niveles: Primario; Secundario y Superior, participen de un concurso sobre la Conmemoración de los 40 años de la Guerra de Malvinas.

“Siempre me llena de emoción esta fecha”, aseguró la ministra Práxedes López durante el acto de esta mañana, oportunidad en la que explicó: “Cuando tomamos la decisión de realizar este concurso, desde el Ministerio de Educación lo hicimos gracias a que hay un gran equipo conformado por personal del Ministerio y también de excombatientes”. Resaltó además la tarea de cada alumno, “realizaron trabajos que demuestran que no hay intenciones de olvidar y no lo vamos a hacer, y tenemos que ir por la paz, pero tenemos que recuperar Malvinas”.

Con respecto a los excombatientes, la Ministra marcó: “No podemos permitir que no sea conocido cada uno de los actores en primera persona”, y agregó: “Yo creo que Malvinas tiene que ser un eje transversal dentro de las escuelas como lo es la Educación Sexual y la Educación Emocional”.

A su turno, el subsecretario de Educación Julio Navias contó que el tema Malvinas le toca muy de cerca, “Malvinas es un sentimiento y todo lo que hagamos para recordar esa gesta es poco. A mí me cuesta ordenar mis ideas porque de alguna forma fui protagonista, si se quiere un actor secundario, porque en 1982 me toco ser soldado y nos trasladamos al Sur. Nosotros no entramos en combate por eso digo que soy actor quizás secundario”.

Agradeció además a quienes de una u otra manera trabajaron para esta tarea de recordar y mantener viva la memoria de Malvinas.

Por su parte, el director de la Dirección Provincial “Malvinas Argentinas” perteneciente al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Corrientes José Galván manifestó su agradecimiento al Gobierno de Corrientes y al Ministerio de Educación por el trabajo que se viene realizando para que Malvinas no muera. “Hace 150 años Malvinas estaban en poder de los ingleses y nosotros fuimos a trata de recuperarlas, y ahora estábamos buscando recuperarlas por la vía de la paz, porque con las armas nadie gana, todos perdemos”, dijo y comentó que Corrientes es la única provincia del país que manda 20 excombatientes y dos periodistas todos los años a Malvinas y marcó también que en cada departamento de la provincia hay un centro de ex combatientes, donde se malviniza.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Relacionado