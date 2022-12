Futura ET: Taller de Sociabilización por obras a ejecutarse

La Secretaría de Energía de Corrientes convoca a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas; estatales o no, organizaciones no gubernamentales y público en general, a conocer el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “LAT 132 kV FUTURA ET CURUZÚ LAUREL -VINCULACIÓN LAT 132 kV ITA IBATÉ – ITUZAINGÓ”.

La misma, vinculará la Estación Transformadora 132/33/13.2 kV Curuzú Laurel con la LAT 132 kV-ET Ituzaingó – ET Ita Ibaté, en las proximidades del empalme de la ruta nacional N°118 con la ruta nacional N°12, para completar el cierre del anillo Noroeste del Sistema Eléctrico en 132 kV según la Planificación Estratégica Provincial.

En este marco, se realizará un Taller de Sociabilización, a realizarse el día 14 de diciembre del corriente año, a las 9:30, en el Salón Iberá de la localidad de Loreto, Departamento de San Miguel.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Relacionado