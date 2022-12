Cardozo entregó equipamiento a hospitales de la capital y el interior

Se trata de 4 Bombas de infusión para el hospital Materno Neonatal y 5 computadoras All In One para el de Mocoretá.

En el marco de un fortalecimiento permanente de las instituciones, el ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, entregó equipamiento a los hospitales Materno Neonatal Eloísa Torrent de Vidal, de la capital; y al de la localidad de Mocoretá.

“Entregamos al hospital Materno Neonatal Bombas de Infusión de jeringas que son específicas para neonatos y es importante porque permite infundir medicamentos y soluciones parenterales”, dijo el ministro Ricardo Cardozo.

“Por otra parte, entregamos material informático que se ha financiado a través del programa Redes para el hospital de Mocoretá. Esto apunta al desarrollo digital que estamos implementando en todo de acuerdo a la política modernización del Estado que impulsa el gobernador Gustavo Valdés”, agregó.

Ambos equipamientos fueron gestionados por el director general de Enfermedades Crónicas, Mario Rodríguez.

