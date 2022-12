Con directivos del Hospital de Santo Tomé, Cardozo planificó seguir optimizando la institución

Funcionamiento de los servicios en general y las obras del sector quirúrgico, fueron temas centrales tratados. Además, se entregó equipamiento a la institución y al área de APS.

El ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, se reunió este miércoles en su despacho con los directivos del Hospital de Santo Tomé «San Juan Bautista» y parte de su gabinete. En la oportunidad, se evaluó el funcionamiento general de los servicios, se trabajó cómo seguir mejorando las prestación sanitaria y se verificaron obras que se realizan en la institución.

Además, el Ministro entreg cuatro glucómetros y una computadora para Atención Primaria de la Salud (APS), y siete computadoras All In One para el Hospital.

«Analizamos distintos temas como el funcionamiento del Hospital en general. Conversamos sobre el trabajo en los servicios de Maternidad, de Neonatología y Anestesia, entre otros, y entregamos equipamientos», dijo el ministro Cardozo.

Agregó que «con el área de Administración del Ministerio, se trabajó sobre mantenimiento de ambulancias y del tomógrafo, y las nuevas obras del sector quirúrgico».

