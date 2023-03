El IPS aplica el régimen previsional al plus salarial y garantiza un piso a 2.400 beneficiarios que no realizaron los aportes correspondientes

El interventor del Instituto de Previsión Social (IPS) de Corrientes, Marcos Amarilla, explicó el impacto de la aplicación por ley del régimen previsional actual, que motivó que un total de 2.400 jubilados no percibieran el aumento anunciado para el mes de marzo en el plus salarial, por no haber realizado oportunamente los correspondientes aportes, pero aún así, se le garantizó un piso fijado en el valor de montos que venían cobrando en este ítem. Y enfatizó que estas medidas responden a la sustentabilidad del régimen jubilatorio solidario.

“A partir del mes de marzo se aplica el régimen previsional para los plus, con lo cual, a todos los jubilados y pensionados así como se les liquida la determinación del haber jubilatorio del 82% móvil para jubilados y del 75% (de dicho 82%) para pensionados, de la misma forma se aplica al plus”, informó Amarilla, remarcando que la medida obedece al cumplimiento de la ley, en función de sostener el sistema solidario del régimen previsional.

El funcionario provincial puntualizó que algunos jubilados incluso van a cobrar más que los aumentos en el plus anunciado por el ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piacentini, como ser el caso de los docentes, policiales y en algunos casos en la administración central, a los que aplicándoles la Ley Previsional, van a percibir un plus mayor.

Amarilla aclaró que “no así los pensionados, porque a ellos se les aplica el 75% del 82% móvil, por lo cual van a estar percibiendo un monto de alrededor de poco más de $21.000”.

Cabe destacar que para poder aplicar estas medidas tendientes a garantizar el régimen solidario de la caja jubilatoria, existe un piso garantizado en cuanto a los descuentos que se aplican en los distintos casos. En este sentido, Amarilla señaló que dicho piso es puntualmente para aquellos jubilados y pensionados que en actividad no percibían el plus correspondiente, como ser el caso de los municipales, poder judicial y un sector del poder legislativo. “Como ellos no percibían el plus remunerativo en actividad, no se les podía realizar el aporte correspondiente. Ahora que cobran el plus siendo jubilados, se les va a retener el aporte correspondiente no ingresado oportunamente. Esa determinación y ese valor nos da por debajo del plus que se había cobrado inclusive en el mes de febrero”, precisó.

A su vez, Amarilla puso de relieve que por decisión del gobernador Gustavo Valdés y por rango constitucional, la “Provincia garantiza que nadie perciba un plus menor que el correspondiente al mes de febrero”, cuyos casos benefician «a un total de 2.400 jubilados, sobre un universo de 33 mil que tiene la Provincia».

En tanto, el máximo responsable del IPS dejó en claro que el sistema previsional es “solidario y al mismo debemos darle sustentabilidad y garantizarlo en el tiempo”, con lo cual, el Gobierno de la Provincia hace un “gran esfuerzo presupuestario para mantener el 82% móvil y que la Caja siga estando en manos de los correntinos, sin ser transferida a Nación”.

“Así se pone en un pie de igualdad a todas las personas que dependen de la administración pública provincial y municipal”, acotó finalmente, Amarilla.

