Tassano anunció aumentos salariales a municipales

Este viernes, el intendente Eduardo Tassano anunció significativos aumentos salariales para los trabajadores municipales, a los que se pudo llegar gracias al acuerdo logrado con la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (AOEM) en comisión paritaria, “en la tercera de las reuniones que mantuvimos en esta primera parte del año, en las que primó el diálogo, el respeto y el consenso”, ponderó.

A partir de marzo, los agentes pasarán a cobrar con incrementos en el sueldo básico del 24 por ciento, mientras que se prevén subas del 18% en julio y otro 18% en noviembre, también al básico.

En cuanto al plus ordinario, pasará inmediatamente de $ 8.500 a $ 11.000, mientras que en julio subirá a $ 13.000 y en noviembre, a $ 15.000.

Esto se suma al plus extraordinario de $ 4.500, que también gozará de aumentos a lo largo de 2023, dado que subirá a $ 5.500 en marzo, a $ 6.500 en julio y a $ 7.500 en noviembre.

Otro de los importantes logros a los que se arribó en la jornada del viernes consistió en la continuidad del plus especial, que había sido implementado de septiembre a diciembre pasado y que luego continuó durante dos meses más. “Ahora lo ratificamos como plus permanente, para tranquilidad de nuestros agentes municipales, así que estamos contentos por lo logrado”, dijo Tassano. En ese sentido, se especificó que el plus especial también gozará de sendos incrementos, ya que en marzo aumentará a $ 7.000; en julio, a $ 8.500; y en noviembre, a $ 10.500.

“Como lo implementamos desde un primer momento, tanto el plus ordinario como el extraordinario y el especial incluyen a los agentes de planta y contrato, y también a los trabajadores Neike”, recalcó el intendente.

Asimismo, se acordaron recomposiciones en el sueldo mínimo garantizado, que en marzo llegará a $ 31.970, mientras que en julio subirá a $ 34.750 y en noviembre trepará a $ 37.530.

En lo que refiere al programa de capacitación laboral Neike Chamigo, se consensuó elevar el monto que perciben los beneficiarios al valor de $ 14.500 en marzo, $ 15.750 en julio y $ 17.000 en noviembre.

Asignaciones familiares municipales

Uno de los principales logros a los que se llegó en la comisión paritaria permanente desarrollada en el Concejo Deliberante consistió en la implementación de diversas mejoras concernientes a las asignaciones familiares municipales, cuyos valores superan a los otorgados por la Nación.

En ese contexto, se especificó la suba a $ 11.500 en concepto de asignación por hijo, $ 32.000 por hijo con discapacidad, $ 10.000 de ayuda escolar por hijo, $ 11.500 por prenatal, $ 20.000 por matrimonio o unión convivencial, $ 80.000 por adopción y $ 14.000 por nacimiento.

A su vez, el intendente recordó que estos valores podrán ser revisados nuevamente en el mes de agosto, “siempre en el marco del diálogo y contacto permanente que pudimos mantener con el gremio durante nuestra primera gestión, y que ratificamos seguir por el mismo camino”, manifestó.

Otros logros

Además, se acordó la continuidad de la implementación de los concursos de pases a planta permanente (sujetos a la antigüedad y los requisitos respectivos que figuran en la normativa vigente), como así también concursos de cargos jerárquicos en las diferentes áreas.

Asimismo, se ampliará la asistencia en la cobertura de salud a los beneficiarios del programa Neike Chamigo, sujeto al acercamiento de las propuestas a ser formuladas por los representantes de la AOEM.

Otro de los puntos a los que se llegó consiste en la continuidad de las paritarias sectoriales en las áreas, a fines de transmitir inquietudes y reclamos.

Por otra parte, se ratificó la continuidad de cursos de capacitación permanente para todos los agentes municipales; ello, con el objetivo de generar su desarrollo personal y modernizar la administración municipal.

En la reunión también se consensuó que se analizará la factibilidad del otorgamiento de espacios físicos para el desarrollo de actividades deportivas a la AOEM.

Continuidad del dialogo

Finalmente, tanto los representantes del Ejecutivo municipal como los referentes gremiales acordaron la continuidad de las reuniones de comisión paritaria permanente, “como vino sucediéndose desde el inicio de la primera gestión del doctor Tassano”, valoró el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano, tras el encuentro.

Presencias

Por el Departamento Ejecutivo Municipal, además de Calvano, estuvieron presentes el secretario de Hacienda, Guillermo Corrales; y los subsecretarios de Hacienda, Fernando Cunha; de Modernización, Innovación y Tecnología, Ezequiel Azzi; y de Relaciones Laborales y Gestión del Agente Municipal, Leticia Radke. Por el Concejo Deliberante estuvieron las concejalas Florencia Ojeda y Gabriela Gauna, y la secretaria Marta Inés Rachmanko. Por su parte, la AOEM fue representada por su secretario general, Rodolfo Medina; Walter Gómez (secretario gremial); Miguel Vanderland (secretario de Actas); Carlos Meza (secretario de Finanzas) y Cristian Sánchez (secretario de Capacitación y Cultura).

