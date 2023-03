Tassano encabezó un reconocimiento a trabajadoras municipales

“Las políticas de género y la lucha contra la violencia son políticas de Estado para nosotros y constituyen el reconocimiento del derecho humano con perspectiva de género; y esa concepción es la que queremos dejar para el futuro”, afirmó Tassano, en el marco de un acto en el que se destacó y valoró a 40 mujeres que se desempeñan en diversas áreas municipales, por “ser inspiradoras e impulsoras del cambio y la transformación en la ciudad”.

En el marco del Mes de la Mujer, el intendente Eduardo Tassano encabezó un acto en reconocimiento a 40 mujeres que trabajan en la Municipalidad, por su labor, entrega y compromiso que desarrollan cotidianamente en la gestión, siempre en pos de mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos, “siendo inspiradoras e impulsoras del cambio y la transformación en la ciudad”, se adujo.

Desde la Municipalidad, a través de la Subsecretaría de Modernización, Innovación y Tecnología (dependiente de la Secretaría de Coordinación de Gobierno), se contactó a 2.125 agentes y se enviaron encuestas para denominar a compañeras que se destaquen por “su aporte, cada una desde su lugar, para mejorar nuestra sociedad”, afirmaron.

Tras receptar más de 250 respuestas a las encuestas, de las que surgieron 199 mujeres nominadas, se llevó adelante un proceso de análisis, comunicación y selección, del que quedaron 40 agentes, dependientes de distintas áreas municipales, quienes recibieron su merecido reconocimiento de parte del intendente, quien en la oportunidad estuvo acompañado por el viceintendente, Emilio Lanari; el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano; el secretario general de la Asociación Obreros y Empleados Municipales Corrientes (AOEM), Rodolfo Medina; y la directora general de Género de la Municipalidad, Carolina Caamaño; entre otras funcionarias municipales, concejalas capitalinas y, principalmente, mujeres municipales destacadas por su labor, quienes fueron las protagonistas excluyentes del evento.

“Las mujeres tienen roles cada vez más protagónicos”

“Estamos acá, en este importantísimo acto, que es un humilde reconocimiento a las mujeres que, además, son trabajadoras municipales. Desde el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer Trabajadora) tuvimos varias celebraciones y reconocimientos a mujeres de la ciudad de Corrientes y no queríamos dejar de lado este reconocimiento a ustedes, que son partícipes de un profundo cambio que está teniendo lugar en el municipio”, adujo Tassano, quien seguidamente destacó que “desde el primer día trabajamos con todos nuestros equipos, mano a mano con el gremio, con Medina y su equipo, profundizando la modernización también en diferentes áreas donde antes no había, lo cual no es sólo tecnología, sino que también es un concepto del trabajo en los empleados municipales”.

En ese contexto, el intendente recordó distintas acciones desarrolladas desde la gestión que lidera “como la ley Micaela, donde junto a un grupo de concejales se ha promulgado y apoyado este tipo de normas, implementando su procedimiento y trabajando fuertemente contra la violencia y tantas otras cosas, sobre todo, impulsando también la posibilidad de participación de la mujer, con roles cada vez más importantes y protagónicos”, valoró.

“Las políticas de género y la lucha contra la violencia son políticas de Estado para nosotros y constituyen el reconocimiento del derecho humano con perspectiva de género; y esa concepción es la que queremos dejar para el futuro”, aseguró Tassano.

“Hoy es un día muy especial para todas nosotras”

La verdad que estoy profundamente emocionada y agradecida. A mis compañeros, sobre todo, que fue gracias a ellos que obtuve el reconocimiento”, dijo inicialmente Mirta Lilian Fierro, agente municipal que trabaja en el Juzgado de Faltas Nº 1 y que fue votada por sus pares para recibir este galardón, junto a otras 39 mujeres que se desempeñan en diversas áreas dependientes de la Municipalidad. “Estoy orgullosa de lo que hago y conforme por lo que realizo, sobre todo, para brindar un servicio a la comunidad”, agregó.

En ese contexto, evaluó la manera mediante la cual se ha desenvuelto la gestión liderada por Tassano en cuanto al trato para con los trabajadores y, puntualmente, el desempeño de las mujeres en el municipio. “Creo que nuestro rol como mujer va resurgiendo a cada año que pasa, nos van reconociendo y, por supuesto, estoy feliz por eso”, manifestó Mirta, quien tiene más de 33 años de antigüedad en el municipio. “Hoy es un día muy especial para todas nosotras y la verdad que estoy muy emocionada”, reiteró.

“Ellas aportan a que la municipalidad sea cada día mejor”

Por su parte, el viceintendente destacó el aporte de cada una de las agentes municipales en su desempeño, “aún ante cualquier adversidad que se pudiera llegar a presentar”, afirmó. “Culminando el Mes de la Mujer, nos debíamos un reconocimiento a todas las mujeres que, día a día, aportan para que esta Municipalidad sea un poco mejor”, dijo, y en ese sentido agregó que “además, estamos reconociendo el esfuerzo, el trabajo y, de igual forma, enalteciendo la consideración de cada uno de sus compañeros a estas damas”.

En referencia a las distintas actividades que se desarrollaron durante el Mes de la Mujer, Lanari explicó que “desde el 8 de marzo, cada día fue diferente; pudimos disfrutar de distintos momentos: celebración, conmemoración, reconocimiento y reflexión, siempre trabajando codo a codo con los trabajadores municipales, pero especialmente con estas mujeres, que se entregaron en plenitud, cada una en su área”.

Labor incondicional y superación

La directora general de Género, por su parte, celebró la posibilidad de poder destacar la labor de las agentes municipales y, sobre todo, reconoció el esfuerzo y la dedicación de cada una de ellas: “Nos abocamos durante todo el mes a visibilizar a la mujer correntina en todos los ámbitos. En este caso, en un momento dedicado a las agentes que llevan una lucha diaria en su trabajo, acompañando y ayudando a los vecinos en el proceso de transformación de la ciudad”, dijo.

De igual manera, Caamaño valoró el hecho de que “fueron sus pares quienes eligieron a una compañera por su desempeño” y explicó que “son 40 mujeres de distintas áreas municipales que fueron reconocidas por los años de labor, su dedicación, eficacia o compañerismo”.

Finalmente, Caamaño ponderó la impronta de la gestión que encabeza Tassano para que la mujer sea protagonista en el municipio: “Considero fundamental el aporte de estas y todas las mujeres que forman parte de la Municipalidad. El reconocimiento a ellas va más allá de la entrega de un presente. La gestión logró que muchas puedan progresar profesionalmente, capacitarse, terminar sus estudios y, por eso, son receptoras de admiración y siempre destacadas”, señaló.

Las mujeres como protagonistas

Durante el acto, el secretario general de la AOEM dio relevancia al proceso de superación que han tenido las mujeres con su lucha. “La mujer es siempre motivo de respeto, y hoy quiero felicitar a todas y cada una de las agentes que están siendo reconocidas, sobre todo, por los logros que han tenido, la superación y el reconocimiento merecido por la tarea cada día”, destacó Medina.

A su vez, el referente gremial consideró además que “podemos celebrar hoy el protagonismo que tienen ellas en cuestiones cotidianas, ya que se han superado en todos los ámbitos”.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Relacionado