La UCR de Corrientes definió su marco de alianzas para consolidar la gestión provincial con futura gobernabilidad de Juntos por el Cambio en el país

Con la presencia del gobernador Gustavo Valdés, la Unión Cívica Radical de Corrientes realizó este martes su Convención Provincial en la que definió delegar en una Comisión ‘Ad hoc’ la conformación de alianzas para este año. En la oportunidad, dejaron en claro que el radicalismo no permitirá, en ninguno de los 64 municipios que votan este 11 de junio, conformaciones locales con partidos que no integren el frente gobernante ECO+Vamos Corrientes. También ratificaron la pertenencia a Juntos por el Cambio, pero anunciaron que se pedirá desde el radicalismo correntino que las fórmulas presidenciales que puedan competir en las PASO de este espacio, todas lleven una lista en común de legisladores para luego lograr la mayor cantidad de diputados y senadores que garanticen gobernabilidad a partir del 10 de diciembre próximo.

Esta Convención se realizó a partir de las 18 en el club San Martín de la ciudad de Corrientes con el quórum de 106 convencionales del radicalismo provincial, de los cuales 31 lo hicieron mediante videoconferencia, además de los respectivos representantes de la Juventud Radical, la Organización de Trabajadores Radicales y la Franja Morada (brazo universitario de la UCR), siendo cinco por cada uno de estos espacios.

En la ocasión resolvieron delegar la conformación de alianzas municipales, provincial y nacional de la UCR en la Comisión Ad hoc integrada por el gobernador Gustavo Valdés; el presidente de la Convención de la UCR, Henry Fick; el presidente del Comité Central de la UCR, Ricardo Colombi; el secretario general del Comité Nacional de la UCR, Sergio Flinta; la presidente de la JR Nacional, Valeria Pavón; y la secretaria del Comité Central de la UCR, Graciela Rodríguez.

Posteriormente, al tomar la palabra, Colombi sostuvo que «no se va a autorizar alianzas municipales que tengan algún partido que no integre la alianza provincial», en relación a las conformaciones locales de ECO+Vamos Corrientes en cada uno de los 64 municipios que eligen concejales este 11 de junio junto a las elecciones de legisladores provinciales.

Y pensando en la futura gobernabilidad del país, el titular del radicalismo provincial adelantó en la oportunidad que «desde Corrientes vamos a pedir enfáticamente que las listas de legisladores en las PASO sean comunes para todos los candidatos a Presidente de Juntos por el Cambio para que luego no perdamos mayoría en el Congreso».

«Hay certezas e incertidumbres», dijo por su parte, Flinta con respecto a las elecciones nacionales. En este sentido, aseguró que «es certeza que el Gobierno Nacional no tiene posibilidad de ganar con ningún candidato que presente». Y agregó que «se están atrincherado en la provincia de Buenos Aires y eso significa que el próximo presidente será un hombre o mujer de Juntos por el Cambio».

Luego, reconoció que «hay incertidumbre todavía en Juntos por el Cambio, porque la UCR tiene dos candidatos: Gerardo Morales y Facundo Manes; mientras que el PRO tiene a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich».

«Las PASO impide al partido poder disciplinar, por tanto se puede dar que se generen fórmulas cruzadas,porque la ley lo permite, es una situación que se puede dar, sobre todo porque la interna del PRO nos afecta la unidad de la UCR, y este es un tema muy delicado que se viene», advirtió Flinta.

Asimismo, alertó también que «la situación económica del país puede generar una apatía en nuestra elección provincial». No obstante, confió en que «la tenemos que ganar muy bien con mucha participación ciudadana», entendiendo que «partimos con un gran presupuesto que es la muy buena gestión provincial, pero tenemos que recrear la militancia para vencer esa apatía».

«El gobierno de Alberto (Fernández) y Cristina (Fernández de Kirchner) es el peor de la historia democrática argentina», fustigó finalmente Valdés. «Este Gobierno nacional discrimina a las provincias que no piensan igual. Estamos mal, porque ellos gestionan mal y nosotros en ese contexto gestionamos lo mejor posible. Y los que defienden en la provincia al Gobierno nacional no pueden venir a querer darnos cátedra de cómo gestionar», sostuvo el Gobernador, arengando que «Corrientes es una provincia que le puso el pecho a todo».

En este marco, Valdés pidió la la juventud militante que incorporen a la UCR a los adolescentes de 16 y 17 años, quienes representan en «entre 80 y 90 mil nuevos votantes». Por ello pidió a la JR: «Entiendan a los jóvenes, tengan un discurso joven, escúchenlos, que con ellos vamos a hacer una gran revolución en Corrientes».

Además del Voto Joven, «logramos la Paridad de Género», agregó Valdés, instando a que «no dejemos que nos roben esas banderas». En este marco, el Mandatario brindó un reconocimiento a Valeria Pavón por liderar la JR del país.

Asimismo, Valdés pidió una activa militancia durante la campaña electoral para este 11 de junio, entendiendo que «la inclusión social no sólo debe hacerse desde el Estado, sino también desde los partidos políticos, porque son los que están en los barrios y en los parajes rurales».

También ratificó su compromiso con el desarrollo como eje de gobierno, para «vencer la pobreza generando riqueza, porque no se puede hablar de distribución sin tener nada que distribuir».

En esta línea, Valdés afirmó que «nosotros hablamos con los empresarios, porque son aliados del Estado para generar empleo» y aseguró que los empleados provinciales, tanto activos como pasivos «seguirán cobrando en tiempo y forma».

«Nunca estuvo tan sólida la provincia como ahora. Este es el Gobierno de la UCR en Corrientes. Y lo hacemos con seriedad, fuerza, inteligencia y acompañamiento», concluyó el Gobernador.

