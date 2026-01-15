El Gobierno provincial a través del Ministerio de Desarrollo Social llevará adelante en el mes de febrero la Colonia de Vacaciones para Adultos Mayores, la inscripción ya se encuentra abierta.

La Colonia de Vacaciones es una de las actividades pensadas en el marco de las políticas de recreación y esparcimiento y es totalmente gratuita, y será desarrollada todos los días viernes del mes de febrero, desde las 08.30 a 12, brindando a los Adultos mayores la posibilidad de disfrutar de la pileta y de otras actividades recreativas (bailes, juegos, gimnasia pasiva y acuática) en su tiempo libre, en el Club de INVICO del Barrio Quintana.

Los interesados pueden inscribirse en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5vIpt9SWFTOr4gn2LUNe62nacRSfkIXkw5XhliPlts-cyLg/viewform o a través del telefóno 3795053592.

Cabe recordar que la Colonia es organizada por el Área de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social, Nelly Pintos. Esta propuesta ofrece la oportunidad de recrear y divertir a personas mayores de 60 años.