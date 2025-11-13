El subsecretario de Seguridad Vial de la Provincia, Dr. Juan Manuel Saloj, encabezará este viernes 14 de noviembre el acto de entrega de reconocimientos a organismos que se destacan por su labor en materia de seguridad vial. La ceremonia se realizará a las 8:30 horas en el Salón Verde de Casa de Gobierno, y reunirá a autoridades provinciales, representantes de instituciones y organismos vinculados al trabajo en la prevención de siniestros viales.

Al término del acto, se dará inicio a la Jornada Interinstitucional en Conmemoración del “Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Tránsito”, que tendrá lugar en el Auditorio del Edificio Histórico de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE (Salta 459).