Actividades en el marco del Día Mundial en recuerdo de las víctimas de tránsito
El subsecretario de Seguridad Vial de la Provincia, Dr. Juan Manuel Saloj, encabezará este viernes 14 de noviembre el acto de entrega de reconocimientos a organismos que se destacan por su labor en materia de seguridad vial. La ceremonia se realizará a las 8:30 horas en el Salón Verde de Casa de Gobierno, y reunirá a autoridades provinciales, representantes de instituciones y organismos vinculados al trabajo en la prevención de siniestros viales.
Al término del acto, se dará inicio a la Jornada Interinstitucional en Conmemoración del “Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Tránsito”, que tendrá lugar en el Auditorio del Edificio Histórico de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE (Salta 459).