Acto central por el 162° aniversario de la refundación de Santo Tomé

El gobernador Gustavo Valdés, este miércoles por la mañana, presidió la ceremonia oficial por el 162° aniversario de la refundación de Santo Tomé, en la plaza San Martín, destacando el valor histórico y cultural de la comunidad y reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo de la región.

Dando inicio al acto, el jefe de Tropa, capitán Juan Ramírez presentó al mandatario provincial -quien estuvo acompañado por el intendente Augusto Suaid y jefe del Regimiento de Infantería de Monte 30, teniente coronel Martín Uceda- la Agrupación Especial 27 de agosto.

Posteriormente, las autoridades depositaron ofrendas florales en el solar de las antiguas Misiones Jesuíticas. Luego, se llevó a cabo un minuto de silencio para recordar a los habitantes que forjaron la comunidad de Santo Tomé. Acto seguido, se entonaron las estrofas del Himno nacional argentino, ejecutado por la Banda de Música del Regimiento de Infantería de Monte 30, y se realizó una invocación religiosa a cargo el obispo de la diócesis de Santo Tomé, monseñor Gustavo Montini.

Tras los discursos programados, se llevó adelante el tradicional desfile cívico militar, donde participaron establecimientos educacionales, fuerzas vivas, ex combatientes, fuerzas de seguridad y agrupaciones tradicionalistas, entre otras instituciones. Como antesala, el Ballet Raíces de mi Tierra llevó adelante una presentación artística, y el poeta Abel Ramírez recitó una poesía alusiva al pueblo.

“Si no hay unión en los pueblos, no hay progreso”

Gustavo Valdés abrió su mensaje con un repaso sintético del origen de la ciudad y su papel estratégico tras la Constitución de 1853, cuando la Provincia decidió fundar “dos ciudades hermanas: primero Santo Tomé en 1863 y luego Ituzaingó”. Recordó además las lecciones de la guerra con Paraguay y llamó a “reivindicar los valores entre los pueblos hermanos”.

Rápidamente llevó el eje a la gestión. “Hoy les hablo después de siete años y medio de gobierno”, dijo, y agradeció el acompañamiento local. Sostuvo que “no existió nunca un gobierno que haya hecho tanta obra pública” en la ciudad y enumeró avances en infraestructura urbana, con énfasis en iluminación LED y espacios deportivos, aunque advirtió que el desafío central es “seguir industrializando la ciudad”. Planteó que sin apoyo al campo y a la producción “y sin darle valor, es imposible que podamos tener un futuro común”, por lo que fijó como meta la generación de parques industriales.

El gobernador remarcó el rol del sector privado como motor de empleo y el papel del Estado para viabilizar inversiones. “Está muy bueno lo que hacen la Provincia y el Municipio, pero el que tiene que generar las potencialidades son las empresas. Es el Estado el responsable de que esas condiciones lleguen lo más pronto posible”, afirmó. En ese sentido, pidió “administrar correctamente los recursos, administrarlos con honestidad, trabajar todos los días en pos del beneficio común”, convencido de que “solo así se llega al desarrollo”.

La educación ocupó un tramo central del discurso. Valdés defendió la escuela pública en todos sus niveles y el trabajo cotidiano de docentes y profesores “para que nuestros chicos lleguen con mayores capacidades a la universidad”. Además, convocó a consolidar la oferta superior en la ciudad: “No solo se trata de que ningún santotomeño se tenga que ir para estudiar, tenemos que lograr que muchos correntinos vengan a buscar conocimiento a Santo Tomé. Este tiene que ser el polo universitario de la costa del Uruguay y un símbolo para la provincia”.

Para cerrar, llamó a sostener unidad y objetivos comunes como base del progreso local. “Este gobierno es producto de la unión. Si no hay unión en los pueblos, no hay progreso”, dijo, y exhortó a encarar el futuro “con industrialización, con conocimiento y con metas compartidas” para que Santo Tomé continúe su camino de desarrollo.

Un nuevo pacto: una ciudad de oportunidades

Augusto Suaid, intendente de la localidad, se dirigió a las autoridades de gobierno, de fuerzas vivas, instituciones y vecinos de la localidad y recordó la fecha de aniversario de la refundación como “un encuentro entre culturas y del esfuerzo compartido. Somos la ciudad de los jesuitas, de la historia, del folklore y de los carnavales. Este aniversario no es solo una fecha. Es una brújula”, aseguró.

Dirigió primero su reconocimiento hacia las instituciones públicas y privadas de la ciudad, a emprendedores y empresarios, que “son quienes empujan el progreso cada día”, sostuvo. Así como a todos los trabajadores de Santo Tomé. “Ustedes son los verdaderos refundadores del Santo Tomé moderno, porque detrás de cada obra, cada servicio y emprendimiento hay hombres y mujeres que con esfuerzo y amor dejan parte de su vida por el crecimiento de nuestra ciudad”, sostuvo.

En el mismo sentido, valoró el respaldo del gobierno provincial durante la gestión. “Porque cuando Provincia y Municipio tiran para el mismo lado, Santo Tomé progresa”, aseguró.

Así mismo, Suaid enumeró obras que cambiaron la ciudad: calles con asfalto y cordón cuneta, iluminación LED, polideportivo municipal, piscina semiolímpica y plazas recuperadas. “Ese salto no fue magia, fue planificación, gestión y decisión política. Y también un reconocimiento especial a los vecinos que entendieron que la ciudad se construye entre todos. Así, cada espacio público es un lugar de encuentro de jóvenes y de familias”, remarcó. Además, destacó las obras sobre el paseo costero. “Le dimos la cara al rio y transformamos lo que era un borde olvidado en un corazón vivo, lleno de orgullo santotomeño”, sentenció.

Al dirigirse a la juventud, Suaid evaluó que “encuentran oportunidades en su propia ciudad, y así el pueblo tiene esperanza”. Del mismo modo, apostó por “seguir consolidando a Santo Tomé como polo educativo, con nuevas ofertas universitarias. Donde antes había que irse, hoy hay que quedarse”, valoró, en tanto anticipó la visión de conseguir más carreras en la localidad, para que “ningún joven tengan que abandonar su ciudad para cumplir sus sueños”.

Por otra parte, destacó la política del gobierno provincial en torno a la inclusión, con la implementación de políticas habitacionales, programas para discapacidad y del Centro Más Vida, así como recordó las inversiones del municipio en seguridad con infraestructura en los barrios.

En materia ambiental, mencionó la transformación del basural a cielo abierto en un parque ambiental. Y también celebró el avance en materia industrial con la creación de un parque.

“No todo está resuelto, pero no negamos los problemas: los enfrentamos con planificación y un rumbo claro”, sostuvo. En tanto propuso “un nuevo pacto: un acuerdo entre Santo Tomé con el gobierno de la provincia, con planes educativos, productivos, ambientales, de salud, seguridad, empleo e infraestructura. Que garantice que lo que empezó no tenga marcha atrás”, apuntó.

“Santo Tomé no espera al futuro, va a buscarlo”, sostuvo Suaid, a la vez que reflexionó sobre el aniversario: “Los refundadores nos dieron una ciudad, nosotros tenemos la obligación de dejar a nuestros hijos una mejor. Porque cuando santo tome se une, nada nos detiene. Cuando sueña, el futuro llega. Y cuando santo tome progresa, lo hace Corrientes entera”, afirmó al final.

Presencias

Estuvieron, además, presentes, los ministros de: Desarrollo Social, Adán Gaya; de Ciencia y Tecnología, Natalia Romero; de Industria, Mariel Gabur, y de Producción, Claudio Anselmo; legisladores nacionales y provinciales; el viceintendente anfitrión, Carlos Farizano; secretarios y subsecretarios provinciales y municipales; concejales; jefe de la Policía de Corrientes, comisario general Miguel Ángel Leguizamón; la Banda de música de la Policía; jefes de las fuerzas federales; el intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés y comunidad de Santo Tomé.