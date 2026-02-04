Acto en memoria del Sargento Juan Bautista Cabral

El acto se desarrolló este martes, junto al Instituto Sanmartiniano, recordaron al Sargento Juan Bautista Cabral, que dio su vida en ese histórico enfrentamiento para salvar al general José de San Martín, para que luego este pueda cumplir con la gesta liberadora de América del Sur.

La Municipalidad de Corrientes junto al Instituto Sanmartiniano conmemoró este martes el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo y el paso a la inmortalidad del Sargento Juan Bautista Cabral, ocurridos el 3 de febrero de 1813.

Del acto, llevado adelante en la plaza Sargento Cabral participó el intendente junto a parte de su gabinete municipal y autoridades provinciales donde se revalorizó la historia e identidad del sargento correntino.

Allí, el intendente Polich comentó que «Cabral fue un soldado que tomó una determinación que cambió el rumbo de la historia», quien «supo encontrar la fuerza para seguir».

En tanto, afirmó que “cada vez que honramos a nuestros próceres, tratamos de emularlos en nuestras acciones” y en ese sentido, recordó que Cabral “no fue presidente, ni general, ni un político destacado; pero fue un soldado que en un momento decisivo tuvo una acción que cambió la historia, por eso hay que honrarlo”.

«Cada una de sus acciones tiene que ver con la historia y cultura correntina y que hicieron grande a la Argentina», revalorizó el jefe comunal.

Tomando el honor del Sargento a la actualidad, Polich expresó que » no es necesario portar un sable, sino convicciones y voluntad de seguir administrando bien los recursos para que alcancen para tener una ciudad más ordenada».

Revalorización

A su turno, la secretaría General de la Municipalidad de Corrientes, Florencia Ojeda destacó la importancia de honrar a Cabral y «hacer patria cada día en la ciudad estando presente y siendo parte de estos actos como en este caso ante está plaza emblemática de la ciudad», subrayó.

Asimismo, resaltó la mancomunión del municipio con otras instituciones en pos de «construir comunidad», añadió.

Honrar la memoria

Por su parte, el Coronel Osvaldo Díaz Colodrero, jefe de la Guarnición Militar Corrientes destacó el momsnfo emotivo y significativo que se vivió en la fecha donde «recordamos el heroísmo y los valores patrióticos que une a la ciudadanía», indicó e instó a «no olvidar a los héroes y tradiciones del país».