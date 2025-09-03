Acuerdo de cooperación entre Cultura y el Centro Sanmartiniano

La presidenta del Instituto de Cultura, Beatriz Kunin, y el presidente de la Asociación Civil de Maestros de Corrientes, Agustín Payes, rubricaron un convenio marco de cooperación y asistencia recíproca para garantizar la calidad de los servicios y prestaciones del Centro Cultural Sanmartiniano, que hace un mes abrió sus puertas.

El objetivo del convenio que tendrá como validez un año, es lograr vínculos de cooperación a fin de alcanzar una mejora en la calidad de los servicios y prestaciones del flamante espacio cultural. En específico, la propuesta museográfica del Centro Cultural Sanmartiniano, sito en calle 25 de Mayo al 1406. Un espacio que se centra en la difusión de la vida y obra del General José de San Martín con una propuesta museográfica que ofrece una innovadora experiencia inmersiva para los visitantes.

En el marco de este proyecto general de cooperación y asistencia técnica ambas instituciones promoverán y facilitarán la realización de actividades de sensibilización, capacitación y difusión que vinculen a sus organismos dependientes y contribuyan a la elevación de la calidad del tipo de servicio que se brinda.

El Instituto de Cultura tendrá a su cargo del personal del Centro Cultural Sanmartiniano -dependiente de la Asociación Civil de Maestros de Corrientes-, comprometiéndose a contribuir para que cumpla con su actividad principal de guía de museos, incluyendo acompañar a los visitantes, explicar la colección, responder preguntas, adaptar la información a distintos públicos y supervisar el comportamiento de los asistentes para asegurar el respeto por las obras y el patrimonio cultural, entre otras. Lo que supone actúa como un mediador, facilitando la comprensión de los contenidos y el disfrute de la experiencia del museo para diversos públicos.