Agentes provinciales perciben Plus de Refuerzo y tercer tramo de Bono Navideño

Los pagos se realizarán entre este jueves 12 y el viernes 20. El Gobierno de Corrientes pagará en simultáneo ambos beneficios que conforman el Ingreso Salarial Mensual. Alcanza a activos, jubilados y pensionados de la administración pública correntina.

Entre este jueves 12 y el viernes 20, el Gobierno de Corrientes pagará en simultáneo el Plus de Refuerzo de $100 mil por agente, correspondiente a febrero, y el tercer tramo del Bono Navideño, de $200 mil, acumulando un total de $500 mil por beneficiario. El cronograma alcanza a activos, jubilados y pensionados.

De acuerdo a este esquema de pago, cada agente de la administración pública provincial, activos, jubilados y pensionados de Corrientes, percibirá durante la ejecución del cronograma $300 mil.

El pago en simultáneo de ambos beneficios salariales comienza este jueves 12, día que percibirán los agentes de la administración pública provincial con Documento Nacional de Identidad terminados en los números 0 y 1.

El viernes 13, el pago alcanza a aquellos con documentos finalizados en 2 y 3. El cronograma continúa el miércoles 18, jornada que percibirán los que tengan el DNI terminados en 4 y 5. Este tramo estará disponible desde el sábado 14, a través del homebanking de la caja cuenta sueldo de cada agente y, también, a través de los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes SA.

Importa señalar que los días lunes 16 y martes 17 no hay atención bancaria debido al feriado nacional por carnaval.

El jueves 19, perciben los agentes con documento terminados en 6 y 7, y el cronograma de pago en simultáneo del Plus de Refuerzo de febrero y del tercer y último tramo del Bono Navideño culmina el viernes 20, día que cobran quienes tengan el DNI finalizados en 8 y 9.