El Comando Operativo de Emergencias (COE) de la Provincia emtitió para este viernes un Alerta Naranja «por tormentas» para 11 departamentos del territorio correntino. Se verán afectados Ituzaingó, Santo Tomé, San Miguel, Concepción del Yaguareté Corá, San Roque, Mercedes, Curuzú Cuatiá, Sauce, Paso de los Libres, San Martín y Alvear.

Según la información del COE con la fuente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), iniciará este viernes 7 de noviembre por la mañana. Dicha área recién mencionada, será afectada por tormentas fuertes o localmente severas, las cuales podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuentes, caída de granizo y ráfagas mayores a los 90km por hora.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.