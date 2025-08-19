Alistan “Iberá Convida”, una feria de gastronomía e innovación en La Unidad Abierta

Show de luces y sonidos, artistas musicales destacados y puestas en escena que prometen sorprender – además de cocineros reconocidos a nivel nacional y regional – harán que el antiguo edificio de La Unidad cobre vida para los espectadores. La experiencia, prevista para el próximo fin de semana, consta de una propuesta diversa de actividades de 3 días, donde los productos y los platos típicos de Corrientes serán la estrella.

Innovación, tecnología, preservación del legado histórico y una fuerte impronta de la identidad correntina son conceptos que – aún sin ser inaugurado ni funcionar de manera formal – ya conviven entre los muros del predio de La Unidad que el gobierno de la provincia construye en el antiguo edificio de la ex Unidad Penal Nº1.

Tras una primera experiencia exitosa el pasado 3 de agosto, con una actividad llamada La Unidad Abierta en la cual más de 3.500 personas pudieron recorrer el lugar con visitas guiadas, se prepara ahora una nueva edición, que esta vez durará 3 días.

El fin de semana del 22 al 24 de agosto, con una agenda intensa de actividades culturales, recreativas y tecnológicas, se realizará en el lugar “Iberá Convida”, una convocatoria que tendrá a los sabores auténticos de la gastronomía correntina como eje e invitados especiales que prometen una trascendencia regional para la propuesta.

Espectáculos sorprendentes

La apertura del evento será el viernes 22 a las 19, y entre otras propuestas culturales, se contará con la actuación del tenor lírico argentino Darío Volonté, el conjunto chamamecero Irundy compuesto por Dante Aranda, Juan Pedro Sorribes, Ivan Playuk, Santiago Marcogiuseppe y Martín Rodríguez, y el grupo de perscusión teatral Choque Urbano.

La innovación y la tecnología son dos factores que confluyen en el concepto con el que se gestó La Unidad, y atraviesan cada uno de sus espacios. Los Museos (tanto el de Ciencias como la muestra que rescata la vida en la ex cárcel) dentro del núcleo del Panóptico están especialmente equipados para poder ofrecer experiencias inmersiva desde lo audiovisual a los visitantes. Y un concepto similar se podrá vivenciar en la jornada del viernes 22 en La Unidad Abierta. Según adelantaron desde la organización, la puesta en escena será “una sorpresa nunca antes vista” en la región.

Durante las tres jornadas habrá también espectáculos musicales, que ofrecerán a los visitantes la posibilidad de disfrutar del espacio con diversión y en el mejor escenario con el que Corrientes contará a partir de ahora para abrazar a quienes visiten la ciudad. El sábado, el predio se abrirá a las 19 hasta las 23 y el domingo de 18 a 22.

Sabores de nuestra tierra

Desde la Red de Cocineros del Iberá, junto a una comisión de cocineros locales, preparan por estos días los detalles de lo que será la Feria de Gastronomía Regional “Iberá con Vida”, que tiene como propósito “promover la integración cultural y gastronómica entre los distintos portales de los Esteros del Iberá, celebrando la identidad culinaria de la región y fomentando el uso de insumos locales en cada propuesta”.

Entre las propuestas más destacadas, se cuenta la presentación del libro de los Cocineros del Iberá, una publicación realizada en el marco del Plan Iberá, con respaldo de la Universidad Nacional del Nordeste para su edición.

Pero además, en la feria habrá stands compartidos por cocineros de cada portal del Iberá, en conjunto con un proyecto gastronómico invitado. En cada uno se presentarán en total tres propuestas culinarias, entre las cuales al menos una de las preparaciones deberá destacar su origen o el uso de ingredientes locales.

Los stands estarán abiertos durante el sábado y domingo desde el mediodía hasta la medianoche, y se contempla también la exhibición y venta de productos frescos, elaborados y utensilios de cocina.

“Este evento que pone en valor los saberes culinarios del Iberá y fortalece los lazos entre los diversos actores que integran nuestra tierra”, destacaron desde la organización, que se ocupa de coordinar una serie de talleres y “clases maestras” de cocina regional con invitados destacados del país, de la provincia y de la región.

Pietro Sorba, crítico gastronómico reconocido por la difusión de la gastronomía argentina con un enfoque social y patrimonial, será uno de los invitados destacados, así como cocineros regionales de Chaco, expertos en cata de café y gastronómicos que impulsan productos locales innovadores (como el Ciervo Axis).

En los puestos de cocina habrá también espacio para las bebidas, con productores de cervezas artesanales de Corrientes, tragos sin alcohol y gin con sello correntino.

Pastas artesanales, quesos, productos elaborados con búfalo, chacinados, cultivos hidropónicos, harina de batata y almidón de mandioca son algunos de los productos regionales que tendrán un destacado protagonismo por parte de emprendedores y productores que tendrán también su espacio en la feria.

En paralelo, los visitantes podrán volver a disfrutar de paseos guiados por el predio, tal como se propuso en la primera edición de La Unidad Abierta el pasado 3 de agosto, con postas en las cuales guías especialmente preparados ofrecen información relevante de cada uno de los espacios que componen el lugar donde se erige un moderno centro de innovación de 20 pisos, un espacio gastronómico donde funcionarán propuestas diversas, un museo de la ex cárcel y un museo de ciencias, además de un centro comercial y espacios de recreación.