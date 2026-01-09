Alrededor de 450 policías ya trabajan en el dispositivo de seguridad por la festividad del Gaucho Gil

Desde las 18:00 horas del martes 06, alrededor de 450 efectivos de la Policía de Corrientes dieron inicio al dispositivo de seguridad especial, con motivo de la festividad del Gaucho Gil en la ciudad de Mercedes, que congrega a miles de personas tanto de la Argentina, como de otros países.

El lanzamiento del operativo especial contó con la presencia del subjefe de Policía Crio. Gral. Walter Darío Aceval; el director General de Coordinación e Interior Crio. Gral. Gauna Héctor Daniel; el director del Seguridad Vial Crio. Gral. Eduardo Felipe Dip; el director de la Unidad Regional IIIº Crio. Mayor, Lima Juan Ramón; y demás autoridades presentes.

La Policía cumple un rol fundamental en el control del tránsito vehicular con el objetivo de que no se produzcan extensas colas, ante la masiva concurrencia de fieles que todos los años arriban para participar de la festividad del 8 de enero que es el aniversario del fallecimiento de Antonio Plutarco Cruz Mamerto Gil Núñez.

Fueron afectados efectivos de las dependencias policiales de las localidades cercanas y de alrededores, así como los jefes de área que trabajarán en el dispositivo que se implementará hasta el viernes 09.

Cabe señalar que la actividad se centra en el predio del Gaucho Gil ubicado en el kilómetro 101 de la Ruta Nacional Nº 123.

Con el fin de brindar un servicio a la altura de las circunstancias y acorde a la masiva concurrencia, fueron afectados más de 450 policías, decenas de móviles y patrulleros, así como equipos de tecnología como ser los drones de seguridad.

En consecuencia, el tránsito vehicular por las rutas que comunican con ese punto de masiva concurrencia se verá afectado, incluso con alertas e desvíos y re direccionamientos.