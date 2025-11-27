Ángeles Ayala y Fiorela Méndez competirán en el Selectivo Nacional de Remo en Tigre

El secretario de Deportes, Jorge Terrile, recibió este miércoles a las atletas correntinas Ángeles Ayala (categoría junior) y Fiorela Méndez (sub23), quienes viajarán este fin de semana a la provincia de Buenos Aires para participar en el Torneo Selectivo Nacional de Remo.

El evento se llevará a cabo en la pista nacional de Tigre, donde se disputarán las pruebas en la modalidad single. Durante el encuentro, el Secretario de Deportes expresó su apoyo y felicitaciones a las jóvenes deportistas, destacando el esfuerzo y la dedicación que han demostrado en su preparación.

“Ángeles y Fiorela representan con orgullo a Corrientes en este selectivo, y su participación es un reflejo del trabajo que venimos realizando desde el Gobierno de la Provincia para apoyar a nuestros atletas en su camino hacia el alto rendimiento”, afirmó Terrile.

El objetivo de las atletas es posicionarse entre las 10 mejores en sus respectivas categorías para así asegurar un lugar en el plantel nacional y estar preparadas para futuras competencias internacionales.

Ángeles Ayala competirá en la categoría junior, mientras que Fiorela Méndez lo hará en la categoría sub23. Ambas remeras se han destacado por su disciplina y compromiso.

Este apoyo a las jóvenes atletas se enmarca dentro de las políticas deportivas impulsadas por el Gobierno de la Provincia de Corrientes, que tiene como objetivo el fomento y desarrollo del deporte en todas sus disciplinas, así como la inclusión de los jóvenes en competiciones de alto rendimiento.

La gestión del Gobernador Gustavo Valdés, ha destinado recursos y acompañamiento a los deportistas, reconociendo al deporte como una herramienta clave para el bienestar y la integración social.