Anselmo remarcó la necesidad de que “Nación escuche a las provincias para trabajar junto a los productores”

En representación del gobierno de Corrientes, el ministro de Producción, Claudio Anselmo, participó de la 116º Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio organizado por la Sociedad Rural de Mercedes. En ese marco, destacó en su discurso las acciones que viene realizando la Provincia en la gestión del gobernador Gustavo Valdés, trabajando junto a los sectores productivos de manera de posicionar a Corrientes a nivel nacional.

En el discurso de apertura que se realizó en la tarde del domingo, el ministro insistió en que “necesitamos que el gobierno nacional escuche a las provincias para trabajar junto a los productores”, al remarcar que son estas las que reciben en primera instancia los reclamos del entramado productivo. Valoró el esfuerzo del Gobernador Valdés en sostener el equilibrio fiscal durante ocho años de gestión, aunque advirtió sobre la delicada situación de la microeconomía “Se están perdiendo puestos laborales por ejemplo en el sector maderero, y eso requiere acción y soluciones”.

En el tramo final de su discurso destacó y felicitó la calidad de la genética ganadera que tienen los establecimientos del departamento Mercedes valorado incluso a nivel internacional y que quedó expresado en los valores alcanzados en los remates durante la muestra.

Sector Arrocero

Consultado por la prensa sobre la situación del sector arrocero, el ministro Anselmo expresó que será una campaña, esta que se está iniciando, con algunas particularidades por las condiciones del mercado global pero el Gobierno de Corrientes viene trabajando junto a la Asociación de Plantadores de Arroz con varias herramientas para brindan asistencia y sobre todo sostener a los pequeños productores dentro del sistema en dos líneas.

Por un lado, junto al Banco de Corrientes en la constitución de un fideicomiso que les permita adquirir los insumos para la siembra. Y por el otro la DPEC que está evaluando mecanismos que atiendan al costo de la energía, insumo fundamental en temporada de riego.