Anunciaron la sexta fecha del Campeonato Correntino MTB Costa del Paraná en Bella Vista

Este domingo 14 de septiembre se correrá la 6ª fecha del Campeonato MTB Costa del Paraná en Bella Vista, Corrientes, teniendo como base de operaciones y punto de partida al Complejo Polideportivo Municipal Julio César Cossani. La presentación tuvo lugar esta mañana en Casa Iberá de la ciudad de Corrientes y contó con la presencia del subsecretario de Promoción e Inversiones Turísticas Augusto Costaguta, el secretario de Turismo de Bella Vista Gastón Pintos, el director de Deportes municipal José Luís Achilles, el organizador local del MTB Víctor Ponte y el representante de la Asociación de Pedalistas de Corrientes (APECO) Sergio Mosqueda.

En este marco se anunció también la realización del tercer encuentro de Aeromodelismo previsto para el fin de semana en el predio aledaño al polideportivo (Aeroclub Bella Vista) que contará con la asistencia de alrededor de 30 fanáticos de esta disciplina.

En representación del Gobierno provincial y del Ministerio de Turismo, Costaguta destacó estas actividades que generan movimiento económico a la localidad y a su vez desarrolla la oferta en materia de turismo deportivo en Corrientes.

Por su parte, Gastón Pintos sostuvo que desde el municipio acompañan estas iniciativas que, en definitiva, son generadoras de oportunidades tanto para quienes organizan como para la actividad comercial de la ciudad. Se mueve la hotelería y locales gastronómicos, además de otras propuestas.

En tanto, el referente de APECO afirmó que ya se inscribieron alrededor de 150 ciclistas y esperan superar el número de 200. Los participantes arribarán de distintas ciudades de la región Litoral quienes además disfrutarán las bondades turísticas de Bella Vista.

Competencia

El evento deportivo se iniciará el sábado 13 con espacio para las acreditaciones y pruebas de circuito, mientras que el domingo 14 será la carrera con largada a las 9:30 horas y posterior premiación.

La inscripción se realiza de forma pre-inscripción a través de www.pedalea.com.ar, con un costo de $25.000 hasta el viernes 12 de septiembre y $30.000 los días posteriores, e incluye fiscalización electrónica, seguro, puntos de hidratación, sorteos y un almuerzo para ciclistas.

Los organizadores informaron que el circuito contempla como punto de partida el complejo Julio César Cossani, recorriendo caminos rurales para concluir en el mismo predio polideportivo municipal. Asimismo, desde la Municipalidad de Bella Vista y del Ministerio de Turismo de Corrientes coincidieron en remarcar que se trata de una actividad que alienta al turismo deportivo y que genera importante movimiento económico para la Provincia.