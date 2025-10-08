Anunciaron la XXII edición de la Fiesta de la Miel y el Desarrollo Productivo de Saladas

La XXII Fiesta Provincial de la Miel y el Desarrollo Emprendedor se realizará en Saladas, Corrientes, los días 17 y 18 de octubre de 2025. Este evento cultural-productivo representa un espacio propicio para para apicultores, artesanos y emprendedores, con una expo feria, charlas técnicas, espectáculos artísticos, la elección de la Reina Provincial de la Miel y actividades educativas para el público.

En conferencia de prensa realizada este miércoles en el Salón Verde de Casa de Gobierno dieron a conocer detalles de la tradicional celebración de carácter cultural, productiva y turística. Estuvieron presentes el Intendente de Saladas Noel Gómez, el subsecretario de Promoción e Inversiones Turísticas Augusto Costaguta, el secretario de Producción, Turismo y Medio Ambiente municipal Marcos Ríos, la actual Reina de la Miel y el Desarrollo Emprendedor Ariana Cañete y la Miss Saladas Claudia Ojeda.

En representación del Gobierno provincial y del Ministerio de Turismo, el doctor Costaguta se refirió al auge del turismo en Corrientes a partir de este tipo de eventos de gran convocatoria turística por parte de público de otras provincias y de localidades vecinas. “La oferta es muy variada, con jornadas de capacitación apícola y charlas organizadas por el municipio. El intendente Noel Gómez y su equipo han logrado que la fiesta crezca y se afiance en el calendario turístico de la provincia”, destacó el funcionario y agregó: el gobernador Gustavo Valdés y el Ministerio de Turismo apoyan la fiesta y otras actividades turísticas de Corrientes.

Por su parte, el jefe comunal de Saladas dijo que la Fiesta de la Miel y Desarrollo Emprendedor se llevará a cabo los días de 17 y 18 de octubre, invitando a toda la provincia a participar en este evento que busca mostrar el potencial del municipio, tanto en apicultura como en desarrollo emprendedor.

En relación al desarrollo de actividades detalló que iniciará el viernes 17 con la apertura de la Expo Saladas, a las 16 horas en el Complejo Turístico Municipal, con más de 150 emprendedores. Habrá artesanos, emprendedores y el sector productivo de Saladas y la zona. Desde las 17 horas habrá una jornada de capacitación apícola con disertantes de primer nivel, y a partir de las 21 horas espectáculos artísticos y la elección de la Reina de la Fiesta Provincial de la Miel.

El sábado 18, a partir de las 9 continuará la Expo Saladas. Se podrá recorrer, visitar, comprar y ver el trabajo de los emprendedores y artesanos saladeños. Asimismo, continuará la segunda etapa de la capacitación apícola.

El intendente Gómez sostuvo que el predio está acondicionado con parrillas y quinchos para los visitantes. Además, quienes lo visiten podrán visitar el Museo Cabral y realizar paseos en kayak en la Laguna Soto. En la noche del sábado, habrá espectáculos artísticos con artistas de renombre provincial y nacional.