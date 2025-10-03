Apertura del Congreso de Educación Física: formación, reflexión y compromiso docente

El vicegobernador de la provincia, Pedro Braillard Poccard, junto a la ministra de Educación, Práxedes López, encabezó este jueves la apertura oficial del Congreso de Educación Física y sus prácticas: “Educar con movimiento, inspirar con pasión”. La actividad es organizada por el Instituto Superior de Educación Física “Profesor Antonio Alejandro Álvarez”, a través del Ministerio de Educación de Corrientes.

El acto inaugural tuvo lugar en la ciudad capital y contó con la presencia del subsecretario de Gestión Educativa, Julio Navias; el director de Educación Física, Alejandro Simoni; y la rectora del Instituto organizador, María Gabriela Gallegos.

Durante su discurso, el vicegobernador Braillard Poccard valoró el rol de los profesores de Educación Física en la promoción de hábitos saludables, el desarrollo de talentos deportivos y la transmisión de valores: “La formación en Educación Física es clave para fomentar no solo la actividad física, sino también distintas disciplinas deportivas que ofrecen oportunidades a jóvenes que descubren sus habilidades. Además, contribuye al fortalecimiento de valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo y la superación”.

Asimismo, resaltó la creciente importancia de la actividad física en la vida cotidiana: “Uno de los grandes cambios que experimenta la sociedad tiene que ver con la revalorización del ejercicio físico como herramienta esencial para mejorar la calidad de vida. Hoy, ningún profesional de la salud deja de recomendar la práctica deportiva”.

Por su parte, la ministra de Educación destacó el congreso como un espacio para el crecimiento profesional docente: “Este encuentro es una oportunidad para revisar y reflexionar sobre nuestras prácticas en un contexto de constante transformación. Ustedes, como educadores físicos, son agentes clave en todos los niveles del sistema educativo, desde el nivel inicial hasta el superior”.

López también alentó a los participantes a seguir fortaleciendo su rol dentro del aula: “Es fundamental continuar construyendo una Educación Física de calidad, sentirse parte de los contenidos curriculares y enriquecer día a día la tarea docente”.

El Congreso, que se desarrollará durante los días 2, 3 y 4 de octubre, está destinado a más de 1600 profesores de Educación Física de toda la provincia y la región. Se plantea como un espacio de formación continua, intercambio de experiencias y reflexión pedagógica.