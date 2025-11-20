20 noviembre, 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas

fce37f3c-0d27-6ddb-0fec-b17eb17cd84c-800

Ferias de la Ciudad, un espacio consolidado con participación de 200 productores y artesanos

@ctesnot 20 noviembre, 2025
9168bb4b-9e1d-9b11-196e-6e96a9edcd05-800

Rescatan más de 80 gallos usados en riñas clandestinas

@ctesnot 17 noviembre, 2025
7347bb59-f952-c373-5344-a3267b3a00ea-800

El Municipio y la UNNE fortalecen la investigación y planificación del arbolado en la ciudad

@ctesnot 14 noviembre, 2025

Te pueden interesar

fce37f3c-0d27-6ddb-0fec-b17eb17cd84c-800

Ferias de la Ciudad, un espacio consolidado con participación de 200 productores y artesanos

@ctesnot 20 noviembre, 2025
imagen-104855-800

Silvina Escalante estrena «Chamamé con Voz de Mujer» en el Teatro Vera

@ctesnot 19 noviembre, 2025
imagen-104864-800

Ituzaingó: El Concurso Integración de Pesca del Surubí con devolución repartirá más de 150 millones en premios

@ctesnot 19 noviembre, 2025
imagen-104854-800

DPEC reitera alerta sobre estafas: cuentas falsas ofrecen descuentos

@ctesnot 19 noviembre, 2025