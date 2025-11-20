La recolección de residuos será normal tanto el 21, como el 24 de noviembre. Habrá guardias en las áreas operativas y no funcionarán la mayoría de las dependencias administrativas.

La Municipalidad de Corrientes informa acerca del funcionamiento de los servicios que habitualmente brinda a los vecinos para los próximos viernes 21 y lunes 24 de noviembre, “Día no laborable con fines turísticos” y feriado en conmemoración al Día de la Soberanía Nacional, respectivamente.

La Secretaría de Ambiente hizo saber que tanto el 21 como el 24 de este mes se prestarán normalmente el servicio de recolección de residuos en las dos zonas en las que está dividida operativamente la ciudad.

También será normal, el servicio de recolección diferenciada que se realiza usualmente los viernes y el retiro de los elementos que se depositan en los Puntos Verdes.

El Tribunal de Faltas funcionará con una guardia que atenderá los días 21 al 24 de noviembre, de 8:00 a 16:00, para trámites abreviados de secuestros comunes (retiro de vehículos de la vía pública). En tanto que los días 22 y 24 de noviembre, el Juzgado de Faltas N°2 cumplirá funciones para trámites urgentes, de 9:00 a 15:00.

La Dirección de Defunciones atenderá durante el feriado largo con una guardia que funcionará en la oficina interna de calle 25 de Mayo 1132 (Palacio Municipal) en horario de 7:00 a 19:00, únicamente para trámites de inhumaciones, traslados e introducción de cenizas. En el caso de los cementerios San Juan Bautista, del barrio Virgen de los Dolores, y San Isidro Labrador, de Laguna Brava, estarán abiertos, de 7:00 a 17:00, para visitas e inhumaciones.

Las Ferias de la Ciudad se realizarán también normalmente. El día viernes 21 los puesteros se presentarán de 8:00 a 13:00 frente al Colegio Illia (Laguna Seca); la plaza República del Perú (Mil Viviendas); y la plazoleta Los Inmigrantes (Berón de Astrada), frente al Club Huracán Corrientes.

Desde la Subsecretaría de Transporte se indicó que tanto el viernes como el lunes próximos no habrá Estacionamiento Medido, y tampoco funcionarán los Puntos SUBE.

Por su parte, desde el área de Turismo se indicó que Centros de Información Turística funcionarán el fin de semana largo con esta modalidad: Paseo de Compras del Puerto, de 7:00 a 15:00; Plaza Cabral, de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 20:00; Terminal, de 7:00 a 15:00; y Ex Vía, de 16:00 a 20:00.

Los mercados de Abasto (El Piso) y de Productos Frescos atenderán el fin de semana largo de esta manera: el viernes 21 abrirán de 7:00 a 13:00; el sábado lo harán normalmente de 7:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00; el domingo y el lunes 24 funcionarán de 7:00 a 13:00. En tanto que los Paseos de Compras ubicados en El Piso, El Puerto, Ex Vía y el barrio San Gerónimo atenderán normalmente de 8:00 a 21:00.

Como es habitual, también habrá guardias en áreas operativas esenciales como Tránsito; Transporte; Barrido, Guardia Urbana y el Servicio de Emergencia Municipal (SAMUN).

Finalmente, la Agencia Correntina de Recaudación (ACOR), la Caja Municipal de Préstamos (CMP), el Centro Emisor de Licencias (CEL) y las Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS), como las demás áreas administrativas, no atenderán el viernes y lunes próximo, para retornar la actividad el martes 25 de noviembre.