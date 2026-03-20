La designación se oficializó mediante resolución ministerial tras la renuncia de la Dra. Victoria Sáez Azar. El ministro Emilio Lanari Zubiaur destacó el trabajo que llevó adelante en esta institución.



A través de la Resolución N°1908, el ministro de Salud Pública de la Provincia, Emilio Lanari Zubiaur designó por seis meses a la doctora Adela Saade como interventora del Hospital Materno Neonatal “Eloísa Torrent de Vidal”.

La designación se realizó tras la renuncia de la directora ejecutiva saliente, Victoria Elena Sáez Azar. Durante el acto administrativo, el ministro destacó y agradeció el compromiso y la labor desempeñada por la gestión anterior al frente de la institución.

El titular de la cartera sanitaria, también expresó su agradecimiento a la interventora del nosocomio por la “enorme responsabilidad” que asumió.

“Estamos comprometidos con la salud materno neonatal”, expresó y resaltó la importancia del trabajo en equipo.

Por su parte, Saade dijo que “en este espacio físico me formé, tengo el corazón en este hospital. Tenemos un gran desafío por delante. Agradezco enormemente al equipo que me acompaña”.

Cabe destacar que la Dra. Adela Saade, quien actualmente se desempeña como Subsecretaria de Salud de la Mujer, Niñez y Adolescencia, asume este desafío sumando su reconocido profesionalismo y vasta experiencia en la salud pública para garantizar la continuidad y excelencia en las prestaciones del nosocomio.