Autoridades provinciales participaron de la misa por la novena de la Virgen de la Merced

En el marco de la novena que se viene realizando en honor a la Virgen Nuestra Señora de la Merced, el Gobierno de la provincia junto al Municipio, participaron de una misa especial celebrada en la Iglesia homónima este martes a la noche. La ceremonia, presidida por el presbítero Javier Romero, se ofreció por las intenciones de las autoridades provinciales y municipales.

En este contexto, la comunidad de fieles se reunió a las 20 horas para participar de la tradicional misa en honor a la Virgen de la Merced, Patrona de la ciudad. En esta ocasión, la celebración tuvo un significado especial, ya que se rezó por las intenciones del Gobierno provincial y municipal, destacando el compromiso de ambas administraciones con la fe y la vida espiritual de la comunidad.

El oficio religioso estuvo a cargo del presbítero Javier Romero, quien invitó a la ciudadanía a unirse en oración y agradecimiento. De esta manera, el Gobierno provincial acompañó una vez más las festividades patronales, fortaleciendo su cercanía con las instituciones religiosas y los vecinos en un momento de profunda devoción.

En la ocasión, participó el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, junto a ministros provinciales y autoridades municipales, para acompañar la celebración religiosa en honor a la Virgen, y renovar el compromiso de trabajar junto a la comunidad y fortalecer los lazos institucionales en un marco de fe y tradición.

En este contexto, el ministro de Justicia de la provincia, Juan José Desimoni, antes de ingresar al templo manifestó que “como cada año acá acompañando a la feligresía de Corrientes y sobre todo a los devotos de la Virgen de la Merced, patrona de nuestra ciudad”; y destacó para terminar que “venimos en principio a agradecer a la Virgen por todo lo que podemos hacer en nombre de la gente y por otro lado también, a pedirle protección porque creo que todos los que somos creyentes tenemos que estar cerca de nuestra Madre y la Virgen de la Merced es para nosotros muy especial” concluyó.

Cabe resaltar que, la Virgen de la Merced es la patrona jurada de la ciudad y también fue declarada generada del Ejército Argentino. Su festividad se celebra el 24 de septiembre y está vinculada al patronazgo de la ciudad, al trabajo, contra las calamidades y a la protección de los cautivos.

La Iglesia de la Merced de Corrientes es una de las más antiguas de la ciudad, y cuenta, además, con un fuerte valor arquitectónico, patrimonial e histórico. Allí, desde 2.007, se encuentran los restos de las Cautivas Correntinas en cofres de mármol.