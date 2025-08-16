Avance de programación de septiembre del Teatro Oficial Juan de Vera

Desde la Dirección General del Teatro Oficial Juan de Vera, dependiente del Instituto de Cultura, adelantaron algunas de las obras, conciertos y espectáculos que tendrán lugar durante el mes de septiembre en el coliseo correntino. Las entradas ya están a la venta en la ticketera local weepas.ar y en boletería del teatro, San Juan 637

El Teatro Oficial Juan de Vera adelantó parte de la programación de septiembre del coliseo correntino, con la música como protagonista, con el recital de la Orquesta Sinfónica de la provincia de Corrientes presentando “Los viajes del joven Werther”, personificado por el tenor Lisandro Palomo, en el marco de los 200 años de la amistad entre Alemania y Argentina que promueve la Asociación Alemana de Corrientes, el sábado 6 de septiembre, desde las 21 hs. Las entradas están disponibles en https://tinyurl.com/4j5jbmfv a partir de $5.300

El viernes 12 de septiembre, Patricia Sosa llega al Vera en el marco de la gira nacional “Alquimia”, un viaje musical transformador que lleva el nombre de su más reciente álbum junto al reconocido artista mexicano Manuel Mijares, que verá la luz a mediados de agosto. Las entradas pueden adquirirse en https://tinyurl.com/y2n9famm a partir de $31.800

Los de Imaguaré celebrarán su trayectoria en el chamamé con el concierto y “Gira 48 años” en coincidencia con el Día Nacional del Chamamé, el 19 de septiembre, desde las 21 hs. con una especial presentación y entradas a la venta en https://tinyurl.com/pbddd87r a partir de $21.200

Y el sábado 20 de septiembre, llega al Teatro Juan de Vera desde las 21 hs. Bloody Tango, espectáculo teatral que reimagina el tango a través de una experiencia sensual y provocadora, con un elenco de bailarines y cantantes de alto nivel artístico, encabezado por Noelia Marzol, Jonathan Lazarte y Ana Devin, acompañados por once artistas en escena. Las entradas ya están disponibles en https://tinyurl.com/2rss6jz8 a partir de $15.900

Entradas

Las entradas a las diversas obras y conciertos podrán adquirirse en weepas.ar y en boletería del teatro, San Juan 637, de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21 hs. Para los clientes del BanCo que cuenten con tarjetas de crédito Visa, podrán adquirirlas con un 20% de descuento, con $20.000 de tope de reintegro y hasta en 3 cuotas sin intereses.