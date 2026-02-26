Avanza la limpieza del canal de La Olla para prevenir anegamientos

La Municipalidad de Corrientes trabaja para recuperar la capacidad hidráulica del canal de esta populosa zona de la ciudad mediante desobstrucción, remoción de residuos y extracción de sedimentos. Se busca garantizar el rápido escurrimiento del agua en barrios como Paloma de la Paz, Irupé, Serantes y San Jorge.

La Municipalidad de Corrientes inició esta semana los trabajos de limpieza integral del canal de La Olla, una intervención clave dentro del plan de mantenimiento del sistema de drenaje urbano con el objetivo de reducir el riesgo de anegamientos en distintos barrios de la ciudad.

Las tareas apuntan a recuperar la capacidad hidráulica del canal y optimizar el escurrimiento del agua de lluvia.

“Esta semana el Municipio inició las tareas de limpieza integral del canal de La Olla, las cuales consisten en la desobstrucción de caños, remoción de residuos sólidos urbanos y extracción de sedimentos acumulados producto del escurrimiento natural”, detalló el secretario de Obras Públicas municipal, Juan Sebastián Gómez de la Fuente.

Explicó que estas intervenciones “permiten recuperar la sección hidráulica original del canal y optimizar su capacidad de conducción”.

Los trabajos se ejecutan con maquinaria pesada, entre ellas excavadoras que operan junto a bateas y camiones destinados al retiro del material extraído. Además, una cuadrilla de 10 operarios realiza tareas manuales complementarias y limpieza en sectores de difícil acceso.

Desde el área de Obras Públicas subrayan que la limpieza integral resulta fundamental para asegurar el funcionamiento del sistema pluvial, especialmente ante lluvias intensas.

Conexión estratégica

El funcionario explicó que la intervención tiene como objetivo principal “garantizar el correcto escurrimiento del agua pluvial y mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje urbano, reduciendo el riesgo de anegamientos durante eventos de lluvias intensas”.

El canal de La Olla se conecta con un reservorio natural ubicado en el mismo sector, que cumple un rol clave en la regulación del caudal. Desde allí, el sistema continúa hacia el conducto pluvial de avenida Frondizi y finalmente descarga en el arroyo Pirayuí, formando parte de un esquema hídrico estratégico para el desagote de un amplio sector de la capital.

En paralelo, el Municipio ejecuta tareas complementarias como la recolección de residuos en zonas aledañas y la limpieza de sumideros vinculados a la red pluvial.

“Estas acciones forman parte de un plan sostenido de mantenimiento de infraestructura hídrica”, indicó Gómez de la Fuente, y recordó que recientemente se realizaron intervenciones en los canales Decavial, Canal 5, Abitbol y Trasnea, con el fin de mejorar la capacidad de drenaje en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Barrios beneficiados

La obra beneficia de manera directa a vecinos de los barrios Paloma de la Paz, Irupé, Serantes y San Jorge, entre otros sectores cercanos, contribuyendo a reducir la acumulación de agua durante períodos de precipitaciones.

Actualmente, los trabajos se encuentran en su etapa inicial y se estima un plazo de ejecución aproximado de dos semanas, sujeto a las condiciones climáticas y operativas.

Una vez finalizada la limpieza del canal de La Olla, la Municipalidad continuará con el plan de saneamiento hídrico avanzando sobre el Canal 4, dando continuidad a las acciones destinadas a fortalecer el sistema de drenaje pluvial y mejorar la infraestructura urbana en la ciudad.