15 enero, 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas

5fc70031-a2d3-cb16-59a0-36f3964dd246-800

Múltiples propuestas deportivas y culturales para disfrutar en las playas

@ctesnot 14 enero, 2026 0
Sesión Especial - 3-800

Se declaró la Emergencia Hídrica y Climática en la capital

@ctesnot 2 enero, 2026 0
1a0bdc5a-d701-318c-cf69-aa9db3795240-800

Se duplicó la cantidad de residuos recolectados en la vía pública en estos días de lluvias

@ctesnot 29 diciembre, 2025 0

Te pueden interesar

5fc70031-a2d3-cb16-59a0-36f3964dd246-800

Múltiples propuestas deportivas y culturales para disfrutar en las playas

@ctesnot 14 enero, 2026 0
7652e4af-0181-df18-c936-981a6f3e4245-800

Avanzan las obras pluviales en diferentes puntos de la ciudad

@ctesnot 14 enero, 2026 0
imagen-106319-800

Una correntina egresó abanderada como oficial de la Prefectura Naval y fue reconocida en su ciudad

@ctesnot 14 enero, 2026 0
imagen-106346-800

Lanari Zubiaur se reunió con un representante de CONIN de Virasoro

@ctesnot 14 enero, 2026 0