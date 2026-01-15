Avanzan las obras pluviales en diferentes puntos de la ciudad

La gestión municipal interviene simultáneamente en diferentes zonas capitalinas. Una de las obras pluviales tiene lugar en el barrio Primera Junta que mejorará la calidad de vida de cientos de vecinos. Además, se trabaja en la limpieza del canal ubicado en el Esperanza. Otro punto es la reactivación de la fábrica de caños ubicada en el obrador del Río Paraná.

La Municipalidad de Corrientes avanza en diferentes puntos de la ciudad con obras pluviales que permitirán mejoras sustanciales en los sistemas de escurrimiento del agua de lluvia y en la calidad de vida de los vecinos. Con ese objetivo, las cuadrillas comunales trabajan en los barrios, con el apoyo de maquinarias y se continúa con el mantenimiento de calles, trabajos de bacheo con el fin de mejorar el tránsito vehicular y eliminar zanjas y focos de contaminación.

Una de las obras pluviales se desarrolla en el barrio Primera Junta sobre la calle Ex Vía, desde la avenida Nuestra Señora de la Asunción hasta calle Huidobro. Acciones encabezadas por la gestión del intendente Claudio Polich que beneficiará a numerosos vecinos de la zona y cuyas tareas serán muy valiosas para mitigar los anegamientos ante las eventuales precipitaciones.

El secretario de Obras Públicas del municipio, Juan Sebastián Gómez De La Fuente, explicó que “desde el inicio de la gestión en esta zona se están colocando líneas de caños de hormigón armado de un metro de diámetro que permitirán un mejor desagüe y aliviar al sector ante las lluvias”.

La obra contempla colocar un total de 320 metros lineales de caño de hormigón, más la construcción de 13 sumideros. Culminada esta obra, el funcionario adelantó que está previsto desarrollar en la zona obras pluviales complementarias sobre calle Huidobro.

Por otra parte, el secretario comunal señaló que continúan con la limpieza del canal en el barrio Esperanza, el cual conecta con Riachuelo. Para ello, los operarios cuentan con el apoyo de una excavadora sobre oruga. “También estamos llevando adelante diferentes obras de bacheo en la ciudad, cuyos baches surgieron después de las intensas lluvias caídas en la ciudad en las últimas semanas”, contó el funcionario.

Fábrica de caños

En el marco de estas acciones para mejorar la calidad de vida de los vecinos de la ciudad, la Municipalidad de Corrientes reactivó la fábrica de caños ubicada en el obrador municipal Nº3 del barrio Río Paraná.

En el lugar, se producen caños de hormigón de 60 centímetros, los cuales son instalados en diferentes barrios.

Los trabajos de desagües y zanjeos en la ciudad implican la provisión de estos tubos para las entradas de las casas, “los cuales estamos utilizando para reemplazar cañerías rotas en diferentes zonas. Nuestro objetivo es que se puedan fabricar unos 40 caños por semana, contabilizando un total de 160 al mes”, sintetizó el secretario de Obras Públicas municipal.