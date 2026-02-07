Avanzan los acuerdos para la instalación de centrales fotovoltaicas en los parques industriales

El Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Industria y con la participación de la Secretaría de Energía, firmó convenios interinstitucionales para avanzar en la construcción de centrales fotovoltaicas en los parques industriales de Santa Rosa, Paso de los Libres, Bella Vista y Curuzú Cuatiá. Los acuerdos, suscriptos por la ministra Mariel Gabur y el secretario Arturo Busso buscan consolidar una política pública orientada al desarrollo productivo y energía sostenible.

En este marco, el secretario de Energía de la provincia, Arturo Busso explicó que el acuerdo establece que el Ministerio de Industria, como administrador de los parques industriales, pone a disposición una determinada cantidad de hectáreas en estos predios para que desde el área energética se gestione financiamiento y se promueva la instalación de plantas solares de generación eléctrica.

Busso aclaró que la provincia ya cuenta con antecedentes en este tipo de iniciativas a través de cooperativas que instalaron seis centrales fotovoltaicas en distintos puntos del territorio, como Virasoro, Bella Vista, Monte Caseros y Juan Pujol, que en conjunto aportan alrededor de 3 megavatios de potencia. No obstante, remarcó que “la nueva gestión encabezada por el gobernador Juan Pablo Valdés impulsa una política más activa para incrementar la participación de energías renovables en la matriz provincial, especialmente en zonas donde se concentra el consumo industrial”.

El funcionario señaló que esta iniciativa responde a una demanda concreta de las empresas radicadas en los parques industriales, que requieren energía estable y de calidad. “En las horas pico de producción se generan cuellos de botella en el sistema eléctrico. Tener generación en el mismo punto de demanda mejora notablemente la calidad del suministro”, indicó.

Actualmente, Corrientes cuenta con un 27% de su matriz energética proveniente de fuentes renovables, sin contabilizar el aporte de Yacyretá. Con la construcción de cuatro nuevas centrales solares que ya están en marcha, ese porcentaje se elevará al 46%, y la incorporación de estos nuevos proyectos en parques industriales permitirá seguir ampliando la generación distribuida en el territorio, contribuyendo además a equilibrar déficits energéticos regionales.

Tras la firma de los convenios, el próximo paso será instrumentar mecanismos que faciliten la llegada de inversión privada para el desarrollo de estas centrales. Según explicó Busso, la energía generada podrá ser vendida directamente a las empresas instaladas en los parques o a través de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) o cooperativas.

En este sentido, el secretario recordó que desde noviembre del año pasado rige un decreto que desregula el mercado eléctrico, permitiendo que privados puedan generar y comercializar energía tanto a empresas como a distribuidoras públicas o privadas. “La idea es que con inversión privada se instalen estos emprendimientos, contando con el terreno y con la participación de la Provincia como socia en el proyecto”, concluyó.