Banco de Corrientes celebra su “Súper Aniversario”: hasta un 40% de descuento y 3 cuotas sin interés en supermercados

En el marco de su 75° aniversario, el Banco de Corrientes presenta una promoción especial para sus clientes: este viernes 22 de agosto, las compras en supermercados adheridos tendrán 40% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés, pagando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, o con tarjeta Visa Débito. El beneficio tiene un tope de reintegro de $30.000 y también estará disponible abonando a través de la billetera MÁSBanCo MODO.

Como ya es habitual, la banca correntina apuesta una vez más a brindar beneficios e importantes descuentos a sus clientes, esta vez celebrando su aniversario de diamante, siendo un pilar fundamental en la economía y desarrollo productivo de la provincia y la región, impulsando el consumo de las familias y dinamizando la economía.

La promoción incluye las tarjetas Visa emitidas por el Banco de Corrientes —tanto de débito como las de crédito Joven, Bonita y Aurus en todas sus categorías (Internacional, Gold y Signature)—, así como las tarjetas Visa Corporate y Business. En el caso de Mastercard, alcanza a las tarjetas de crédito emitidas por la entidad en sus versiones Internacional, Gold y Black.

Los comercios que comprenden está promoción están vinculados a rubros supermercados, almacenes, carnicerías y drugstores adheridos.

Las bases, condiciones, topes de reintegro y comercios adheridos pueden conocerse en www.promosdelbanco.com.