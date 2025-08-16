BanCo y Fundación Mediterránea impulsaron el debate sobre el presente y futuro de las PyMES

Economistas, autoridades provinciales y empresarios se reunieron para compartir análisis, experiencias y propuestas que fortalezcan a la pequeña y mediana industria correntina.

El Banco de Corrientes fue anfitrión del evento “Economía Argentina – PyMES en Acción: Corrientes”, un encuentro pensado para empresarios, emprendedores, profesionales y público interesado en conocer de primera mano el contexto económico y las oportunidades del sector. La actividad se realizó el miércoles 13 de agosto en el Auditorio Julián Zini del BanCo, ubicado en Blas Benjamín de la Vega 1699 de la capital correntina.

La propuesta reunió a referentes del?Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea y al economista Andrés Borenstein, quienes brindaron una visión técnica y actualizada?sobre la situación del país, la región y también el escenario internacional.

La apertura del encuentro estuvo encabezada por el gobernador Gustavo Valdés, la presidenta del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri y el ministro de Producción de Corrientes, Claudio Anselmo. Luego se realizaron las disertaciones de Borenstein; Marcos Cohen Arazi, economista IERAL PyME; y Gerardo Alonso Schwarz, el economista jefe IERAL NEA.

Es preciso mencionar, que el cierre estuvo a cargo de Osvaldo Giordano, presidente del IERAL.

El programa del encuentro incluyó, además, un conversatorio con los empresarios Stuart Navajas (Establecimiento Las Marías); Valeria Rolón (La Alondra) y Gustavo Sicco (Compañía Logística Argentina), enfocado enexperiencias reales que muestran cómo la innovación, el crecimiento y lasuperación de obstáculos se traducen en resultados para las PyMES. El objetivo fue ofrecer una plataforma de intercambio que permita identificar buenas prácticas y abrir nuevas líneas de trabajo conjunto.

Con esta iniciativa, el Banco de Corrientes reafirma una vez más su compromiso de acercar herramientas y conocimiento al entramado productivo local, promoviendo el diálogo público–privado y lacompetitividad de las PyMES correntinas. Una oportunidad concreta para actualizar perspectivas, compartir aprendizajes y potenciar el desarrollo del sector en toda la provincia.