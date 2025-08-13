Bella Vista se prepara para el 2° Encuentro de Autos Clásicos Multimarcas

El próximo fin de semana tendrá lugar el 2° Encuentro de Autos Clásicos Multimarcas en Bella Vista, donde más de 250 vehículos estarán en exposición, desfilarán por la ciudad y demostrarán sus destrezas. Este miércoles se presentó el evento en Casa de Gobierno con la presencia del subsecretario de Inversiones Turísticas, Augusto Costaguta y la intendenta anfitriona, Noelia Bazzi.

El encuentro será en el Polideportivo Municipal el sábado 16 y domingo 17 con acceso gratuito, pidiendo un alimento no perecedero –que será donado a comedores locales- como contribución voluntaria. Se contará también con patio gastronómico, feriantes y juegos infantiles.

“El sábado habrá una caravana de los vehículos por la ciudad, y una vez que regresemos al complejo comenzarán shows de bandas en vivo. Durante los dos días, en un lugar específico destinado para eso y con la presencia de seguridad, ambulancia y bomberos, se realizarán destrezas con autos preparados especialmente para eso, con quema de cauchos y troncos”, adelantó uno de los organizadores, Gerardo Benítez.

Benítez remarcó “la expectativa inmensa” que genera la convocatoria de público de escala regional y nacional. “Ya hay gente de Neuquén, por ejemplo, que están esperando desde hace 15 días para este encuentro, y han estado disfrutando de paseos en lancha y conociendo el Toropí en nuestra ciudad, que es preciosa y tiene mucho para ofrecer”, subrayó.

En esa línea se expresó el subsecretario Costaguta, quien ubicó a Bella Vista como una de las ciudades con mayor crecimiento turístico, y que encuentros como este generan impacto económico a través de la hotelería, gastronomía y otros rubros.

Por su parte, la intendenta Bazzi se mostró agradecida por esta oportunidad de que las familias y visitantes puedan disfrutar de una propuesta distinta, fortaleciendo además el calendario turístico de su municipio.

AGENDA

Sábado 16

09:00 Recepción de autos clásicos por Ruta N27.

14:00 Show de trompos, destrezas y quema de caucho (lugar destinado exclusivamente con seguridad correspondiente).

17:00 Caravana por la ciudad guiado por inspectores de Tránsito.

18:00 Sorteos para expositores y público en general.

20:00 Bandas en vivo sobre escenario principal (Amboé, Samba Total, Ramón y Maga Barbona, Errático, La Plena Fuerza).

Domingo 17