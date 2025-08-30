Bloody Tango trae pasión e intensidad este septiembre al Teatro Vera

El exitoso musical llega a Corrientes el sábado 20 de septiembre desde las 21 hs en el Teatro Oficial Juan de Vera con gran elenco y producción. Las entradas están a la venta en weepas.ar y en boletería del teatro, San Juan 637.

«Bloody Tango» es un espectáculo teatral que reimagina el tango a través de una experiencia sensual y provocadora, con un elenco de bailarines y cantantes de alto nivel artístico, encabezado por Noelia Marzol, Jonathan Lazarte y Ana Devin, acompañados por once artistas en escena.

Diversos personajes vivirán una pasional e intensa experiencia al entrar a un hotel. Cada habitación propone un ambiente invadido de sensualidad, oscuridad, tentaciones y amor, invitando a sus huéspedes a dejarse llevar y vivir un libertinaje sensorial que terminará devorándolos para siempre.

Los espectadores serán testigos, como voyeristas, de cada «ilusión». Una invitación a la audiencia a dejarse encantar por las fantasías escondidas propias y ajenas.

Entradas

La cita en el Teatro Juan de Vera será el sábado 20 de septiembre desde las 21 hs. y las entradas se pueden adquirir en weepas.ar a partir de $15.900 o bien en boletería del teatro, San Juan 637, de lunes a sábados de 9 a 13 hs y de 17 a 21 hs. Para clientes del BanCo con tarjetas de crédito Visa, las mismas tienen un 20% de descuento, $20.000 de tope de reintegro y en hasta 3 cuotas sin interés.