Braillard Poccard destacó el compromiso de la Policía con la sociedad de Corrientes

El viernes por la mañana el vicegobernador Pedro Braillard Poccard presidió, junto al jefe de la Policía, Comisario General Miguel Ángel Leguizamón, el acto de entrega de reconocimientos al personal policial que pasa a retiro, en el marco del 54° aniversario de vida institucional de la Policía que tuvo lugar en el patio central de la Jefatura de Policía.

Al tomar la palabra, Braillard Poccard agradeció la invitación y expresó: “Esta es la primera vez que se hace un acto para rendir un justo homenaje a hombres y mujeres que dieron todo de sí en una tarea que no siempre es noticia. Lamentablemente cuando por ahí ocurre algo que no se pudo evitar o se comete un error humano es cuando trasciende, pero son las reglas de juego de la profesión que ustedes eligieron”.

Luego agregó, “hoy que están finalizando una etapa, y digo una etapa porque uno deja de pertenecer a la fuerza solamente cuando se va de este mundo, ustedes son y serán policías hasta el último día de sus vidas porque abrazaron una carrera que implica un compromiso con la sociedad, con su familia, con todo el pueblo de Corrientes, con su uniforme, con su bandera, con su provincia y con su patria”.

Asimismo, resaltó el afecto que siente por la policía, “porque sé perfectamente bien el papel que cumplen, estoy seguro que cada uno recordará alguna circunstancia en que le tocó intervenir para salvar una vida, para ayudar a alguna persona, para evitar un delito o para actuar en la represión cuando esto ocurriera, y muchas de esas cosas seguramente la gente no las sabe, pero ustedes sí y ese es su patrimonio ese es su tesoro”. Y para finalizar felicitó a cada uno por todo lo hecho.

El acto central y posterior desfile por el Día de la Policía de Corrientes se realizará mañana sábado a partir de las 10 hs. en la Costanera Sur