Braillard Poccard: “El concepto Non Stop contribuye para que los turistas vengan y encuentren un plato caliente siempre”

Tras cumplirse un año de la apertura de la franquicia internacional La Panera Rosa en la ciudad de Corrientes, el ministro de Turismo de la provincia Juan Enrique Braillard Poccard, junto a otros funcionarios provinciales y municipales participó de un evento organizado por la empresa gastronómica situada en Pellegrini y San Juan de la Capital.



En representación del Gobierno provincial asistió el Vicegobernador Néstor Pedro Braillard Poccard y la ministra de Industria Mariel Gabur; en tanto también lo hizo el Intendente de la Capital Claudio Polich, el Viceintendente Ariel Báez y el secretario de Turismo y Deportes municipal José Sand; y por parte de la Legislatura Provincial participó el Diputado Hugo Calvano; entre otros invitados especiales, empresarios correntinos y prensa. La recepción estuvo a cargo de los anfitriones Evelyn Ipridimo y Carlos Añón.



En este ámbito, el funcionario provincial destacó que el hecho de que La Panera Rosa esté cumpliendo un año es todo un evento para la ciudad, ya que tiene que ver también con la prestación de servicio turístico en la provincia. “Tener este tipo de servicio de emprendimiento gastronómico de tan alto nivel dentro de la ciudad es muy importante cuando uno empieza a posicionar el destino”, explicó.



Por otra parte, el Ministro de Turismo remarcó el trabajo que se viene realizando ya desde hace bastante tiempo en conjunto con el sector privado. “Si queremos posicionarnos como uno los destinos más elegidos al Norte argentino, sin duda que tenemos que prestar un servicio a toda hora para que el turista que viene a veranear a la ciudad, que viene a disfrutar de nuestros carnavales ahora en estos momentos que se levanta tarde, pueda encontrarse con una variedad de opciones para almorzar a la hora que tenga ganas, como es cuando uno se va a tomar vacaciones”, sostuvo Braillard Poccard y completó “el concepto Non Stop, de que la cocina no para nunca y que está abierto todo el día, también contribuye para que los turistas vengan y encuentren un plato caliente siempre”.

Concluyendo, el titular de Turismo celebró que toda la mano de obra empleada en el local de la franquicia sea netamente correntina, con más de 60 puestos de trabajo, lo cual es un impacto directo en el bolsillo del ciudadano, pero también como decimos siempre una cadena de valor que impacta indirectamente en muchas familias. Así que en estos momentos, en estos tiempos que la ciudad está llena de turistas de varios puntos de la Argentina y de otros países, tener servicio de esta calidad, la verdad que es muy importante.



La velada tuvo lugar este jueves por la noche en el salón de eventos ubicado en la parte superior del local gastronómico, un espacio que también fue presentado como una opción corporativa y de interés para acontecimientos sociales. Hubo degustación de productos de elaboración propia, con ambientación y música acorde a la ocasión.

