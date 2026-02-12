Buscan captar inversiones tecnológicas de Corea para el Parque industrial de Ituzaingó

Este miércoles, el gobernador Juan Pablo Valdés recorrió junto al embajador de Corea en Argentina, Lee Yong Soo las instalaciones del Parque industrial y el Puerto de Ituzaingó. La visita se dio en el marco de «una misión en busca de nuevos territorios para las empresas coreanas y tener la posibilidad de instalarse aquí en la provincia», según lo sostuvo el mandatario provincial.

En una jornada clave para la proyección internacional de la provincia, el gobernador Juan Pablo Valdés recibió al embajador de Corea en Argentina, Lee Yong Soo. El eje del encuentro fue la presentación del Parque Industrial y el Puerto de Ituzaingó como un destino estratégico para la inversión extranjera directa. El interés del país asiático se centra en la exención impositiva, la disponibilidad energética y la relocalización de empresas de tecnología desde el sur argentino hacia el territorio correntino por su cercanía con el Mercosur.

Según explicó el mandatario, las empresas coreanas evalúan actualmente un plan de reconfiguración logística. El objetivo es trasladar operaciones tecnológicas, hoy radicadas en el sur del país, hacia Corrientes, atraídas por tres factores competitivos: seguridad jurídica y fiscal, infraestructura energética y ubicación geoestratégica.

Este escenario le permitiría a Corea una plataforma de exportación directa hacia los mercados de Brasil, Uruguay y Paraguay.

Durante el recorrido, la comitiva diplomática puso especial atención en la potencialidad de la foresto-industria. El embajador Lee Yong Soo destacó que, si bien la inversión coreana en Argentina hoy se concentra en la minería de litio, Corrientes ofrece una oportunidad única para diversificar capitales en infraestructura y exportación de manufactura forestal a través del puerto ituzaingueño.

«Buscamos que los productos de Corrientes se exporten a Corea a través de este puerto», señaló el diplomático, subrayando la eficiencia que aportaría el nuevo nodo logístico a la cadena de valor regional.

Cultura y misiones comerciales

La agenda de relaciones internacionales de la provincia no se agota en el mercado asiático. Valdés confirmó que esta visita es parte de una estrategia global que incluye una misión a India para empresarios correntinos, que se realizaría entre marzo y abril para abrir mercados de materia prima.

Con respecto a lo cultural se estableció un programa de intercambio de reciprocidad cultural.

Cooperación cultural y apertura a mercados asiáticos

Más allá de los acuerdos industriales, el gobernador reveló que se está trabajando en un esquema de reciprocidad cultural que será coordinado por el vicegobernador de la provincia. Valdés comentó que el plan consiste en «mandar parte de nuestra cultura, parte de nuestro chamamé, de nuestros carnavales» para que sean conocidos en Corea, mientras que la provincia recibirá espectáculos y manifestaciones artísticas coreanas, con una agenda tentativa para los meses de junio y julio.

Finalmente, el mandatario aseguró que esta visita se inscribe en una política de relaciones internacionales que también incluye vínculos con Austria y la India. Sobre este último punto, anticipó que entre marzo y abril se podría concretar una misión comercial con empresarios correntinos hacia India, a la vez que se gestiona la llegada de inversores asiáticos para que puedan “observar de primera mano nuestra materia prima y nuestra potencialidad». Esta estrategia, según concluyó Valdés, busca no solo atraer capitales sino posicionar el valor agregado de la producción local en los mercados más dinámicos del mundo.

Además, el embajador de Corea en Argentina enfatizó la importancia de los intercambios culturales entre ambos países diciendo “espero que se expandan en el futuro” y adelantó que “planeamos llevar un equipo cultural coreano a Corrientes el próximo año”.