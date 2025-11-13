13 noviembre, 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas

imagen-103710-800

Anunciaron la XXII edición de la Fiesta de la Miel y el Desarrollo Productivo de Saladas

@ctesnot 8 octubre, 2025
imagen-102627-800

El municipio de Carolina se prepara para su 41 edición de la Fiesta Provincial del Agricultor

@ctesnot 5 septiembre, 2025
imagen-101835(1)-800

En Esquina brindaron charlas sobre bullying, grooming y consumo problemático

@ctesnot 13 agosto, 2025

Te pueden interesar

imagen-104677-800

Evaluadores de la OPS recorrieron una zona rural para verificar el trabajo sobre Chagas

@ctesnot 12 noviembre, 2025
imagen-104674-800

TelCo prepara DevCom 2025, dos jornadas para entender el presente y descubrir el futuro

@ctesnot 11 noviembre, 2025
imagen-104662-800

Concierto Sinfónico Coral para celebrar el Día de la Música en el Teatro Vera

@ctesnot 11 noviembre, 2025
imagen-104661-800

Caa Cati vivirá su 9° Fiesta Provincial del Búfalo

@ctesnot 11 noviembre, 2025