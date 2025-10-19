Cae y un show “All Inclusive” en Teatro Oficial Juan de Vera

El compositor e intérprete lleva más de 30 años de carrera musical y en el marco de una gira litoral, trae “All Inclusive” al Teatro Oficial Juan de Vera el domingo 26 desde las 21.30 hs, un show donde la música y el humor y lo multimedia serán los protagonistas. Las entradas siguen a la venta en weepas.ar y en boletería del teatro

Una prolífica trayectoria de 30 años en la música acompaña a Cae, quién manifestó que “para mi parece que empecé ayer, pero si, ha pasado mucho, han pasado 16 discos y ahora estamos presentando este nuevo show en el marco de una gira que empezó hace un par de meses, en el teatro Opera, y que nos verá en vivo en el hermoso teatro Vera el 26 de octubre”.

En su versión 2025, Cae se muestra “histriónico y ecléctico en su mejor versión”, con un repertorio que recorre momentos clave de su carrera y los combina con un estilo desopilante de stand up, una manera de festejar los 30 años de trayectoria artística del cantante. “Este nuevo show trae canciones nuevas, del último disco, además de los clásicos, y aparte tiene componentes del stand up, que es lo que rompe con los parámetros de un concierto tradicional….”

Este nuevo espectáculo llega como sucesor de “Vivatodo!”, show que cautivó a más de 300.000 espectadores en escenarios de Argentina, Uruguay, Perú, Estados Unidos y España. “Lo que veníamos haciendo en Vivatodo! y en espectáculos anteriores fue empezar a mixar las canciones con la puesta en escena del vivo, incorporamos un VJ por lo que la parte multimedia empezó a tener más importancia, pero el gran protagonista del show siempre es el espectador, hay mucha participación del público. El show tiene una cosa lúdica, y ese elemento está presente en “All Inclusive” manifestó Cae.

También agregó que a la hora de pensar este nuevo espectáculo “decidimos conservar lo que el público pide, los grandes clásicos como “Te recuerdo”, “Desierto sin amor”, “Mientras dormías”, “Cada gota de amor”, “Mientes”, reinterpretados con un sonido y banda nuevos, la participación de un DJ y un VJ, y ese elemento de vínculo fuerte con el espectador”. Y dio detalles: “All Inclusive” se divide en cuatro actos: “Lobbie”, “Room Service”, “Lounge” y “Roof Top” y lo que proponemos al espectador es un viaje emotivo, super vibrante y desopilante también, por muchos géneros musicales. En el espectáculo hay rock, baladas, funk, cumbia, hay música latina. Sin dudas es un show diferente y único”.

Con 30 años de trayectoria, el músico se refirió a las canciones en su carrera que lo impulsaron como cantante: “Desierto sin amor” fue la primera balada, cuando integraba el grupo “Bravo” y nos pensábamos como parte del movimiento de soft metal, que sonó fuerte en la radio. Después “Te recuerdo”, “Una larga historia de amor”, “Angel”, “Cada gota de amor”, “La soledad”, “Miente”, fueron canciones que el público que viene al espectáculo fue creciendo con ellas y que me permiten proponer nuevos temas, incluidos en mi disco “All Inclusive” próximo a estrenarse, como “Salí con mi ex”.

Creo que la gente viene a pasar un momento conmigo, el show es cero retro. Si bien está presente esa memoria afectiva que hace un puente con los temas del inicio de mi carrera, hoy somos nuestra mejor versión. Nos conocimos allá por los 90s, chapaste con estas canciones, entregaste el corazón con ellas, después te separaste y entregaste el departamento, el coche. Las canciones tienen seis meses de garantía, y ya pasó un buen tiempo de acompañarnos y sostener el vínculo con ese público. La gira habla por sí sola, tenemos 32 fechas en el país y luego se presenta en España y otros países de Europa” agregó. “Es muy divertido para nosotros, poder renovar el vínculo con el público, que viene a reírse, a enamorarse, a compartir y la energía que queda en el aire después de presentación”.

Las entradas ya a la venta, desde $21.200 con una promo de 2×1 en Paraíso, y pueden adquirirse en weepas.ar y en boletería del teatro, San Juan 637, de lunes a sábados de 9 a 13 hs y de 17 a 21 hs. Para clientes del BanCo que cuenten con Visa crédito, hay un 20% de descuento, con tope de reintegro de $20.000 y hasta en 3 cuotas sin interés.

