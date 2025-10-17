Cambio de fecha para el unipersonal “Marica” de Pepe Cibrian Campoy

Desde el Teatro Oficial Juan de Vera se comunica la reprogramación del unipersonal “Marica” de Pepe Cibrian Campoy, previsto para el 31 de octubre, ahora con nueva fecha, el viernes 21 de noviembre a las 21 hs. Las entradas siguen a la venta en weepas.ar y en boletería del teatro

El dramaturgo y actor Pepe Cibrian Campoy vuelve al coliseo correntino el viernes 21 de noviembre presentando su histórico unipersonal desde las 21 hs., obra apta para mayores de 18 años. Para aquellas personas que hayan adquirido sus entradas, las mismas tienen validez para la nueva fecha. Aquellas personas que hayan adquirido sus entradas y no puedan asistir el 21 de noviembre, deberán comunicarse al mail boleteria@teatrovera.com y solicitar el reembolso de las mismas.

“Marica” no sólo habla sobre la supuesta relación creada por la imaginación de Pepe Cibrián Campoy de Federico García Lorca y su asesino en las horas previas a su muerte sino que habla de la «muerte» de todo aquel que a través de un pensamiento diferente mereció y merece ser castigado. Ser relegado. Ser asesinado en vida.

Los personajes conviven en un vínculo de amor y odio más allá del resultado final. La interpretación de Pepe Cibrián Campoy de los personajes de Federico García Lorca, del asesino, de su padre, de su madre y de Salvador Dalí hace de este unipersonal un espectáculo multipersonal ya que al encarar a todos estos personajes lo sumerge en el mundo de cada uno de ellos.

Marica es un término despectivo que más allá de definir una condición sexual, humilla al hombre. Eso pretenden los asesinos. Pero al hombre no lo humilla una palabra. Al hombre que enfrenta la vejación con dignidad, el insulto lo exalta, lo enaltece. Marica es un homenaje a uno de los más grandes dramaturgos de la lengua española. Marica es un homenaje al hombre y sus convicciones.

Marica implica no sólo la condición de Federico García Lorca por lo cual fue asesinado sino del alma, la creatividad, el arte, la grandeza de todos aquellos que a través de sus obras y aún a costa de su propia vida modificaron la historia del hombre. No sólo es un unipersonal, es un gran espectáculo pleno de actores, historias, de vivencias, interpretadas por un solo actor.

Entradas

A la venta, las entradas pueden adquirirse a partir de $10.600 en weepas.ar y en boletería del teatro, San Juan 637, de lunes a sábados de 9 a 13 hs y de 17 a 21 hs. Para clientes del BanCo con Visa crédito, acceden a un 20% de descuento, con $20.000 de tope de reintegro y hasta en 3 cuotas sin interés.

