La serie de conciertos en vivo bajo la luz de las velas de Fever ya tiene doble función agotada en el Vera con «Las cuatro estaciones de Vivaldi» y «Tributo a Queen” el 7 de noviembre

Los conciertos creados por Fever, la plataforma líder de descubrimiento de entretenimiento y cultura, tendrán lugar a las 19 hs con «Las Cuatro Estaciones de Vivaldi» y a las 21.30 hs. con un «Tributo a Queen» a la luz de las velas. Ambas funciones, agotadas, se repetirán el viernes 19 de diciembre en el coliseo correntino. Las entradas están a la venta en la plataforma de Fever.

Candlelight® es una serie de conciertos en vivo producidos por Fever y diseñados para democratizar el acceso a la música clásica. Este innovador formato ofrece una experiencia musical única a través de una variada selección de programas para todos los gustos, interpretados por talentosos músicos locales en espacios icónicos iluminados por miles de velas.

Candlelight crea una atmósfera inmersiva e íntima que atrae a una amplia audiencia, incluidos aquellos que quizás nunca han considerado asistir a un concierto de música clásica. Gracias a los conciertos, el público puede conectar tanto con obras maestras de compositores clásicos como Vivaldi, Mozart o Chopin, como con nuevas interpretaciones de éxitos de artistas como Queen, ABBA, Coldplay o Ed Sheeran.

Los conciertos Candlelight están presentes en más de 150 ciudades de todo el mundo y han cautivado a millones de espectadores desde su lanzamiento en 2019.

Para los conciertos de «Las cuatro estaciones de Vivaldi» y «Tributo a Queen» los músicos que interpretarán los repertorios propuestos pertenecen al Cuarteto Arquus, integrado por Diego Salazar Henning y Zakary Phillips en violín, Juan Aquino Rettori en viola y Uriel Fontana en violonchelo.

El “Cuarteto Arquus” surge de la unión de cuatro músicos de sólida trayectoria en música de cámara y sinfónica, y amplia experiencia como solistas. Los integrantes comparten actividades musicales dentro del ámbito sinfónico y camerístico en la región, lo que ha fortalecido su afinidad interpretativa y su lenguaje de conjunto.

El cuarteto nace con la intención de explorar tanto el repertorio tradicional del género como nuevas propuestas que acerquen la música de cámara a públicos diversos, incluyendo formatos contemporáneos como los “Conciertos Candlelight”, donde la cercanía con el público y la expresividad son ejes fundamentales de su trabajo artístico.

El “Cuarteto Arquus” se define por su búsqueda de equilibrio sonoro, su compromiso con la calidad interpretativa y su vocación de compartir la experiencia de la música de cámara con nuevas audiencias.

Las Cuatro Estaciones de Vivaldi

El programa musical propuesto, sujeto a modificaciones, incluirá: «La Primavera»: Allegro/Largo e Pianissimo/Allegro Pastorale; «El Verano»: Allegro non molto/Adagio e Piano/Presto, «El Otoño»: Allegro/Adagio Molto/Allegro y «El Invierno»: Allegro non molto/Largo/Allegro

Tributo a Queen

Para el segundo concierto, el programa musical, también sujeto a modificaciones, propone los siguientes temas: «Somebody to Love», «Bohemian Rhapsody», «Crazy Little Thing Called Love», «Killer Queen», «Love of my life», «Another One Bites The Dust», «I Want To Break Free», «We Are The Champions», «We Will Rock You», «Don’t Stop Me Now», «Bicycle Race», «Who Wants To Live Forever» y «Under Pressure».

