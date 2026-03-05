Este sábado 7 de marzo, a las 19, llega un nuevo concierto a la luz de las velas al Teatro Oficial Juan de Vera. En este caso se trata de “Larga vida a las leyendas del rock” con grandes clásicos de Queen.

El Teatro Oficial Juan de Vera vuelve a ser escenario de un espectáculo de “Candlelight”, este sábado 7 de marzo, a las 19, con el especial “Larga vida a las leyendas del rock”.

Esta experiencia multisensorial única de música en vivo propone acercar la música clásica a un público amplio, impulsando la visibilidad de músicos locales y poniendo en valor espacios emblemáticos en todo el mundo.

Iluminados por cientos de velas, el concierto ofrecerá al público correntino un entorno íntimo en un escenario histórico como es el del Teatro Vera. En esta oportunidad con la presentación de un cuarteto de cuerdas formado por dos violines, viola y violonchelo.

El programa tentativo de temas previstos para esta noche de música incluye clásicos de Queen, como Somebody to Love, Bohemia Rhapsody, Don’t Stop Me Mow, We Are The Champions, entre muchos otros.

Presente en cientos de ciudades de todo el mundo, Candlelight ha sido concebido para democratizar el acceso a la música clásica, acercándola a un público más amplio, incluyendo a quienes quizá nunca antes han asistido a un concierto de música clásica.

Para más información, podes visitar: https://candlelightexperience.com/

Compra de entradas: https://feverup.com/