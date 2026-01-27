En el Día Mundial de la Educación Ambiental, que se celebra cada 26 de enero, el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) realizó una jornada institucional de capacitación interna, enfocada en las acciones que se pueden efectuar desde cada oficina para promover sustentabilidad, economía circular y medidas contra el cambio climático.

El titular del ICAA, Sebastián Perborell destacó la realización de la jornada “es fundamental la capacitación para fortalecer el compromiso institucional con el cuidado del ambiente y la promoción de prácticas sustentables” señaló

Las profesionales de la gerencia de Gestión Ambiental del ICAA, María Sergia Foutel y Ana Meza, expusieron sobre la importancia de la educación ambiental una herramienta fundamental para promover una ciudadanía consciente, comprometida y protagonista en el cuidado del ambiente y los recursos naturales

En este sentido, la participación activa de los organismos públicos, junto al involucramiento responsable de la comunidad, resulta clave para construir políticas sostenibles, fortalecer buenas prácticas cotidianas y generar cambios duraderos “que cada agente público sea una agente de cambio” destacaron.

Tras las exposiciones los participantes de la jornada personal de las diferentes áreas de ICAA generaron propuestas de acciones para aplicar buenas prácticas ambientales en cada oficina, que resultaron muy creativas entre ellas la reducción del uso de papel e impresiones, reciclaje de papel, instalación de paneles solares, realizar compostaje de orgánicos, incrementar plantas de interior, entre otras ideas que serán tomadas para un proyecto institucional.

La actividad se desarrolló en el marco de la Ley Yolanda (N° 27.592) y Ley de adhesión de la provincia de Corrientes (Nº6.599) que establece la capacitación en ambiente, desarrollo sostenible y cambio climático para todas las personas que trabajan en la función pública (poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que busca garantizar la formación integral para incorporar la perspectiva ambiental, así como las Leyes de Educación Ambiental provincial y nacional y normativas vigentes.

En este marco, el ICAA informó además que se encuentra actualizado el Manual de Buenas Prácticas Ambientales en Oficinas, material base de la capacitación, el cual está disponible para su consulta en el sitio web institucional www.icaa.gov.ar