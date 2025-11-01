1 noviembre, 2025

imagen-104215-800

El ministro Cardozo se reunió con referentes del encuentro plurinacional

@ctesnot 28 octubre, 2025
Ambos f1-800

Salud Pública entregó ambos a profesionales del Sistema de Formación de Residencias

@ctesnot 28 octubre, 2025
Cannabis f2-800

En los tres primeros meses se distribuyeron más de 400 frascos de cannabis medicinal en hospitales

@ctesnot 24 octubre, 2025

0d1f1d06-42ca-69c1-eca6-421f56e85cf0-800

Jardineritos desfilaron por la peatonal Junín en víspera de “Ángeles Somos”

@ctesnot 31 octubre, 2025
b9903545-a4bf-3445-b41f-aea390f981e1-800

El lunes comienza a regir la nueva tarifa del servicio de colectivo en la ciudad de Corrientes

@ctesnot 31 octubre, 2025
imagen-104323-800-800

La Escuela Profesional San Benito expone el potencial de su formación

@ctesnot 31 octubre, 2025
imagen-104318-800

Cardozo encabezó el segundo encuentro de Mujeres con Diagnóstico de Cáncer de Mama 

@ctesnot 31 octubre, 2025