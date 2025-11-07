Cardozo firmó convenios con el Rotary Club Corrientes Sur y con la Facultad de Ciencias de la Salud y Bienestar

En cuanto a la organización civil, la misma se comprometió a concientizar sobre la importancia de estar inmunizados contra varias enfermedades. Por otra parte, la institución académica acordó prácticas profesionales supervisadas en centros de salud.

El ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, firmó este jueves un convenio con la presidente del Rotary Club Corrientes Sur, Dra. Lucía G. Ruíz Díaz. En otro momento de la mañana, firmó otro convenio con autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud y Bienestar de la Cuenca del Plata (UCP).

Ambos, tienen la finalidad de trabajar de manera conjunta por la salud de los correntinos. La organización civil, se comprometió a fortalecer la concientización sobre vacunación con diferentes acciones. Con la Facultad, acordaron llevar adelante prácticas profesionalizantes.

Rotary

El convenio con el Rotary Club Corrientes Sur tiene como objetivo establecer un marco general de cooperación destinado a dar visibilidad a la importancia de la vacunación como política de salud pública. Además, de promover el cumplimiento del calendario obligatorio, difundir información sobre vacunatorios y concientizar sobre su relevancia contra el virus de la poliomielitis.

En el acuerdo, se establece que las acciones conjuntas se llevarán a cabo a través de actividades de difusión, concientización y campañas comunicacionales en instituciones educativas, centros comunitarios, establecimientos de salud y demás ámbitos que se consideren pertinentes. Esto, conforme a la disponibilidad y organización de las partes representadas por la Dirección General de Epidemiologia y Patologías Regionales por el Ministerio de Salud Pública, a cargo de Angelina Bobadilla, y la Comisión directiva e integrantes de dicho Rotary.

Las personas que forman parte de esta organización podrán participar en la realización de actividades concretas.

A la presidente, acompañaron en la firma el Dr. Jorge Alarcón –secretario- y la Dra. María Dolores Ramírez –tesorera-.

Facultad

El Ministerio, a través del convenio, brindará al alumno el trato correspondiente a su calidad de tal durante el tiempo de duración de la práctica. Deberá asignarle prácticas según el Plan de Trabajo.

Las prácticas se desarrollarán en el ámbito físico de la Dirección General de Epidemiología y Patologías Regional – Vigilancia Epidemiológica – Nivel Central, hospitales y centros de salud dependientes del Ministerio de Salud Pública de Corrientes pertinentes para su formación.

La práctica profesional supervisada no generará ningún tipo de relación jurídica entre el practicante y el Ministerio. El alumno mantendrá la dependencia académico-administrativa que lo vincula con la UCP.

Firmaron el convenio, por la UCP la vicerrectora académica, Marcela Medina, el vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Salud y Bienestar, Dr. Gustavo Agolti y la secretaria de Relaciones Institucionales, Natalia Valenzuela.