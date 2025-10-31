Cardozo y Eliciri firmaron convenio para trabajar en accidentes de ofidios 

La finalidad del acuerdo es planificar y ejecutar conjuntamente acciones educativas y de interés sanitario. Cardozo, destacó el trabajo articulado y adelantó que avanzan en otras tareas. El ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, firmó un convenio con su par de Turismo, Alejandra Eliciri. El objetivo del mismo, es planificar y ejecutar conjuntamente acciones educativas y de interés sanitario para la lucha contra mordeduras de ofidios que requieren un control y evaluación de riesgos en personas.

También, se llevará adelante un compromiso a través del Plan de Intervención para la Prevención y Tratamiento de accidentes ofídicos, a través de la cual se impulsa una estrategia de distribución y utilización de sueros antiofídicos en la provincia. Con participación de equipos técnicos de la Dirección General de Epidemiología y Patologías Regionales en conjunto con profesionales y técnicos de la Dirección del Centro de Producción de Suero Antiofídico (CEPSAN).

Ambos ministerios, se comprometen a coordinar y desarrollar en forma mancomunada actividades de interés común con el objeto de disminuir los accidentes ofídicos, promoviendo cambios de conductas y hábitos de la población en general y proponiendo inculcar la importancia de éstas especies en la conservación de nuestros recursos naturales.

“Este convenio venimos firmando de manera periódica y, por el cual, el Ministerio de Salud Pública recibe suero antiofídico a través del Ministerio de Turismo. Es elaborado por CEPSAN que, por el convenio con una droguería, esa entidad consigue el veneno de los ofidios y envía a la empresa que devuelve con el suero antiofídico elaborado a Turismo y, ellos a nosotros. A través del área de Angelina Bobadilla, Epidemiología, el Ministerio se compromete en la distribución en las instituciones de Salud Pública”, dijo el titular de la cartera sanitaria.

A su vez, el ministro destacó que “venimos trabajando juntos en distintas áreas y seguro se seguirá en la planificación sobre todo atendiendo el turismo en salud”. Agregó a esto, el trabajo articulado en capacitación y acciones respecto de los portales y lugares que tiene a cargo el Ministerio de Turismo.