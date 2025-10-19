Las localidades de Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes) y Maimará (Jujuy) fueron reconocidas en la edición 2025 de Best Tourism Villages, organizada por ONU Turismo, el máximo organismo internacional que representa al sector, y de la que fueron parte 270 candidatos de 65 países (Guatemala, Ecuador, Colombia, Brasil y Argentina, entre ellos).

Este viernes 17 de octubre, a través de una ceremonia realizada en la ciudad de Huzhou, provincia de Zhejiang, China, se llevó adelante el mencionado evento, con la presencia de la ministra de Turismo de Corrientes, Alejandra Eliciri y también la intendente de Maimará (Jujuy), Susana Prieto; además del embajador argentino en China, Marcelo Gabriel Suárez Salvia.

En este marco, el gobernador Gustavo Valdés celebró a través de su cuenta de X un nuevo logro internacional para Corrientes: la localidad de CarlosPellegrini fue elegida en China como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo.

“Desde el corazón del Iberá, este reconocimiento refleja el compromiso con un modelo de turismo sustentable, que protege la naturaleza, las tradiciones locales y la vida en comunidad, creando oportunidades para los pellegrinenses y preservando el patrimonio natural y cultural de Corrientes”, expresó el mandatario provincial.

Este galardón posiciona a Carlos Pellegrini como un destino de referencia mundial por su equilibrio entre desarrollo turístico, conservación ambiental y fortalecimiento cultural. La distinción destaca los esfuerzos de la comunidad y del Gobierno de Corrientes por consolidar al Esteros del Iberá como un modelo de turismo responsable, que combina la protección del ecosistema con el bienestar de sus habitantes.