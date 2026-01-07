Celebración del Gaucho Gil: La Provincia despliega un operativo de seguridad integral con 450 efectivos policiales

Con motivo de conmemorarse este jueves 8 de enero, el 148° Aniversario del fallecimiento del Santo Popular Antonio Plutarco Cruz Mamerto Gil Núñez (Gaucho Gil), acontecimiento que congrega a miles de fieles en el Santuario ubicado a la vera del km 101 de la Ruta Nacional Nº123 de la ciudad de Mercedes; provenientes de distintos puntos de nuestro país y de los limítrofes, a fin de rendirle culto, desde el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con la Subsecretaria de Seguridad y la Jefatura de Policía de la Provincia de Corrientes, a través de la Dirección de Planeamiento y Operaciones, dependiente la Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito; la Dirección General de Seguridad Vial y la Dirección General de Coordinación e Interior y demás Direcciones Generales, han dispuesto desde hoy 6 de enero al 8 de enero (inclusive), un Plan de Seguridad Integral y Coordinado de recursos (humanos y materiales), para lo cual se afectarán alrededor de 450 efectivos policiales de las diferentes áreas, para evitar la alteración del orden público, la comisión de delitos, siniestros viales, y actuar ante cualquier circunstancia que amerite la intervención policial, para que el evento se desarrolle con total normalidad. A ello se le suma el uso de la tecnología, como una herramienta fundamental, como ser Drones de Seguridad con que cuenta la Policía, lo que serán operados por personal especializado, a implementarse durante y después de la culminación de todas las actividades previstas (peregrinación y actos varios).

También, se considerará como parte del presente servicio de seguridad, el “Plan Integral de Seguridad Vial Verano 2025/2026” diseñado al efecto, con el respaldo de Personal Policial de la Dirección General de Seguridad Vial y demás Dependencias Policiales afectadas, que redundará en la seguridad vial de aquellas personas que se trasladen para participar del presente evento.

El presente servicio de seguridad se desplegará desde las 18:00 horas, del 6 de enero hasta las 23:59 horas del día 8 de enero tras los cual las distintas Comisarías jurisdiccionales, continuaran con las labores de prevención.

Asimismo, para la ejecución de este Plan de servicio, se realizará las coordinaciones pertinentes con las demás Dependencias Policiales, Fuerzas de Seguridad Nacional (Gendarmería, etc.,) y otras Instituciones involucradas (Defensa Civil, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Vialidad Provincial, Dirección Provincial de Energía de Corrientes, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja Argentina, Municipalidades, Salud Pública, entre otras.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD VIAL-CURUZU CUATIA

Absoluta prohibición de estacionamiento de vehículo de todo tipo sobre la banquina en el tramo de 6 km sobre la Ruta Nacional 123, desde el control Caminero Nro. 3 hasta la intersección con la Ruta 119.

CORTES Y DESVIOS PREVISTOS

Se requiere realizar corte total de tráfico vehicular en dos oportunidades:

-El día 7 de enero desde las 23:30 hs. hasta las 00:30 del 8 de enero, en R. N. 123 desde Control Caminero N°3 hasta la intersección con R. N. 119, es en se momento que todos los feligreses se sitúan frente al santuario para recibir el “Día del Gaucho” y ocupan toda la cinta asfáltica.

-El día 8 de enero desde las 06:30 hasta las 09:30 aprox. El corte se deberá establecer desde R. N. 123 y Av. Pellegrini hasta Control Caminero N°3, debido a la tradicional cabalgata con la cruz de las Catumbas que realizan los jinetes de las diferentes agrupaciones tradicionalistas.

Se sugerirá a los conductores de vehículos que no van al Santuario, las siguientes vías alternativas de circulación:

Ruta Nacional 119 y Ruta Provincial 24, los vehículos que se dirigen Noroeste, que se dirijan por Ruta Provincial 24 y de allí por Ruta Nacional 12.

Ruta Nacional 119 y Provincial N°126, los vehículos que se dirigen Nordeste, que continúen por Ruta Provincial N°126 y de allí por Ruta Nacional 14.

Rotonda 9 de Julio, Ruta Nacional N°12 y Ruta Nacional Nº123, que continúen los vehículos que van al Sur del País por Ruta Nacional N°12, hasta su Intersección con Ruta Provincial N°24, y de ahí por la Ruta 24, incorporarse a la Ruta Nacional N°119, o como alternativa, seguir por la Ruta Nacional N°12, hasta Zarate, si van a Buenos Aires.

OTRAS RUTAS ALTERNATIVAS

Dejando la Ruta Nacional 123 en cercanías de Felipe Yofre, empalmando con Ruta Provincial 135, luego RP29; RP 134; RP85, RP40 y finalmente 123 nuevamente, siendo alternativa de desvío de la congestión tránsito, teniendo acceso y salida en Ruta Nacional 123 y Ruta Provincial 40.

Igualmente, el Personal Policial de los Controles Camineros permanentes y móviles, informaran a los usuarios, respecto de la existencia del evento, para que adopten las medidas de seguridad adecuada.

Por ello, se solicita la colaboración de los señores conductores y transportistas, que tomen las precauciones del caso a efectos de evitar accidentes y caos vehicular, teniendo en cuenta que las personas que participan y que estén circulando por las zonas de desvíos establecidos, para que lo hagan extremando las medidas de seguridad y las indicaciones de las autoridades, quienes se hallan velando por el mantenimiento del orden y la seguridad pública.

CONSEJO SOBRE LA SEGURIDAD VIAL

Los automovilistas, deberán circular con: prudencia, respetando las normas de tránsito, las indicaciones realizadas por el personal policial a través de los distintos puestos fijos y móviles, poseer las documentaciones que correspondan a la persona y al vehículo que conduce (Ley Nac. 24.449 y Ley Prov. 5037).

– Los rodados deberán poseer las condiciones óptimas de seguridad y transitabilidad.

– Uso obligatorio del cinturón de seguridad para todos los ocupantes del vehículo.

– No exceder las velocidades permitidas.

– Uso obligatorio de las luces bajas en forma permanente.

– Respetar las señalizaciones y mantener la distancia de frenado en ruta (2 segundos).

– A los motociclistas se les exigirá, además de las documentaciones correspondientes, el uso del casco tanto para el conductor como el acompañante.

– Los menores de diez años deben viajar en los asientos traseros y con los cinturones de seguridad colocados,

– Los bebés deberán viajar con el Sistema de Retención Infantil (SRI), conforme la legislación vigente.