Charla informativa Pre FIT 2025 destinada a prestadores de servicios turísticos

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Turismo, como cada año participará de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), del 27 al 30 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural de Palermo, Buenos Aires. Corrientes tendrá su stand junto a las provincias de la región Litoral dentro del pabellón nacional, por lo tanto desde el área de Marketing del Ministerio de Turismo se encuentran trabajando en la puesta a punto de lo que será la presencia institucional en uno de los eventos más importantes del sector turístico.

Entre las actividades previas se destaca la convocatoria a prestadores de servicios con quienes ya se ha mantenido un encuentro virtual donde se puso de manifiesto aspectos vinculados a esta presencia en FIT 2025. “Se trata de la primera charla informativa exclusiva para prestadores, que hemos diseñado pensando en ellos para que puedan potenciar al máximo su participación en la feria”, indicaron desde el organismo provincial.

Este tipo de actividades denominadas Pre-FIT tienen como objetivo coordinar estrategias con el sector privado y así optimizar la presencia en el evento del que también los municipios correntinos tendrán destacada participación. Además, en esta edición se contará con el acompañamiento de referentes de la Dirección de Parques y Reservas y la Dirección de Recursos Naturales, Parque Nacional Iberá y la Subsecretaría de Sistemas de la Información (SUSTI) que ya vienen participando en años anteriores con juegos interactivos y activaciones digitales con contenidos naturales y culturales de Corrientes.