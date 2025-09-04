Charla sobre conservación y restauración en el Museo de Bellas Artes

Este miércoles 3 de septiembre, a las 20 continuará el ciclo de charlas en el Museo de Bellas Artes Dr. Juan Ramón Vidal (San Juan 634), en el marco de una nueva impresión del “Catálogo Razonado de las colecciones Félix Bunge y Octavio Gómez”. En esta oportunidad, la restauradora Elisa Martínez disertará sobre “Conservación y Restauración”.

El Instituto de Cultura de Corrientes, encabezado por Beatriz Kunin, invita a la comunidad a asistir a la charla, a cargo de la especialista en restauración. Una actividad que tendrá acceso libre y gratuito.

Previo a la charla, Elisa Martínez recordó su extensa trayectoria. «Desde 1982, año que me inicié como restauradora en el Museo de Bellas Artes «Juan Ramón Vidal», he tomado contacto con el patrimonio de esta institución y, sobre todo, con aquellas que pertenecen al Legado «Félix Bunge». Aún hoy, luego de haber pasado muchos años, puedo comprobar que el estado de conservación de las mismas, en su mayoría, se hallan en óptimas condiciones, sin deterioros de gravedad. Esto se debe a la toma de conciencia a través del tiempo, y cambios en los criterios referidos a la conservación general. Es acertado destacar que los bienes que conforman este legado son únicos e irrepetibles, valiosas obras, de prestigiosas firmas».

Señaló además que «la preservación de los bienes culturales en Corrientes ha evolucionado satisfactoriamente en los últimos años, tanto en los criterios generales de conservación como también en lo referido al campo profesional. A pesar de valorar este crecimiento, considero que es de vital importancia continuar con la actualización, ya que aún hay mucho por hacer en materia de preservación de nuestro rico y valioso patrimonio».

Sobre la expositora

Elisa Martínez es restauradora de bienes culturales, profesora en Artes Visuales y museóloga. Se desempeñó como responsable en el área Restauración del Museo de Bellas Artes Doctor Juan Ramón Vidal», coordinadora técnica de la Diplomatura Universitaria en Conservación y Restauración FADYCC(UNNE).

Se realizaron tareas de restauración en Buenos Aires: Proyecto TAREA. Restauración de pinturas e imaginería siglos XVII y XVIII. Fundación Antorchas. Programa de Recuperación del Patrimonio, Ministerio de Economía de la Nación. Proyecto Restauración de Murales, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Restauraciones en: Teatro Colón, MALBA, MAMBA, Universidad «Torcuato Di Tella», Banco Ciudad de Buenos Aires. Tareas de restauración en Corrientes: fachada Casa de Gobierno, Palacio Legislativo y Concejo Deliberante. Iglesias: San Francisco Solano, Smma. Cruz de los Milagros, Jesús Nazareno. Monumento a Carlos María de Alvear, Teatro Juan de Vera. Tareas de restauración en el NEA: Corrientes, Santa Ana, San Miguel, Ita Ibaté, Bella Vista, Saladas, Colonia Libertador, Loreto, Caá Catí, San Roque, ACYAC Curuzú Cuatiá.

En Chaco: Fogón de los Arrieros, Monumentos Plaza 25 de Mayo, Resistencia, MAC y MUBA. En Santa Fe. MAC Rafaela. Posee amplia experiencia laboral en pintura de caballete, imaginería,ornatos en fachadas, murales y elementos ornamentales